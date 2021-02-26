Что изменится в России с 1 марта 2021 года: ждать ли увеличения пенсий, новое в ПДД

Традиционно в преддверии наступления нового месяца ФАН напоминает читателям, какие изменения в жизни россиян произойдут уже с первого числа. Первый месяц весны в основном добавит головной боли автомобилистам — с 1 марта 2021 года изменяются правила прохождения техосмотра.

А вот новых выплат пенсионерам и другим получателям льгот на март пока не запланировано, но тут возможны срочные решения, которые будут приняты на уровне законодательной или исполнительной власти. Предыдущее повышение пенсионных выплат было в феврале, ближайшее запланировано в апреле, о чем ФАН подробно рассказывал.

Техосмотр по-новому: что ждет автомобилистов с 1 марта 2021 года

С 1 марта 2021 года в России вступают в силу поправки в закон о техосмотре, направленные против нелегального выпуска диагностических карт.

Главная новация: процедура ТО отныне должна фиксироваться на фото, однако по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина это требование вступит в силу, не 1 марта, как сообщалось ранее, а только 1 октября. По новым правилам для получения диагностической карты на фотографиях с указанием координат должны быть зафиксированы как начало, так и конец техосмотра. Фото нужно будет загрузить в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), там же будут храниться электронные диагностические карты.

Перед началом диагностики (которая будет проводиться только по предоплате) оператор будет обязан сверять идентификационный номер автомобиля, кузова, рамы и т. д. с номером в свидетельстве о регистрации или в паспорте транспортного средства. При несоответствиях оператор обязан будет отказаться от проведения диагностики, а информацию об этом послать в ЕАИСТО.

В новых правилах есть и другие тонкости, в том числе касающиеся так называемого автохлама, с которыми автомобилистам следует ознакомиться заранее.

Впрочем, авторы поправок уверены, что добросовестные водители не заметят изменений, за исключением необходимости фотографировать машины до и после техосмотра. Однако, по мнению автоэкспортов, новшества могут создать временные очереди на пунктах техобслуживания: те, кто раньше предпочитал не утруждать себя легальной процедурой, пополнят ряды законопослушных граждан, создав ажиотаж.

Сколько будет стоить техосмотр, что ждет нарушителей

Стоимость ТО каждый оператор сможет устанавливать самостоятельно, но в рамках определенного уровня цен, диктуемого регионами. Демпинговать будет запрещено. Пока методика расчета ТО находится в стадии разработки.

Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, ждет штраф в две тысячи рублей. Но штрафовать за это нарушение начнут не сразу, а только через год — с 1 марта 2022 года. Это связано с льготами для автомобилистов, введенными на время пандемии COVID-19. При этом инспекторы получат право аннулировать диагностическую карту автомобилиста, если будет установлено, что авто не прошло диагностику, либо процедура была проведена с нарушениями. Восстановление карты, естественно, потребует от автовладельца дополнительных временных и материальных затрат.

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