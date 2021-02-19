Детский омбудсмен одобрила идею Совета отцов о родительском диктанте по безопасности

Совет отцов при детском омбудсмене предложил провести в России родительский диктант по безопасности детей, сообщает ФАН. Идею поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Прозвучал вызов по безопасности детей и именно отцы пришли на помощь. Нельзя сказать, что отцовского движения до этого не было, но теперь они начали рассказывать о своей деятельности. Только в рамках нашей акции по безопасности 415 тысяч объектов проверяется ежесезонно: весной, летом, осенью, зимой», — сказала Кузнецова.

Она обратила внимание, что значимость этой деятельности отражена в официальной статистике по итогам 2020 года.

«Снижается число погибших детей на 71,4%, снижается число детей, которое пострадали на пожарах (сокращение на 22,9 % по сравнению с 2019 годом). Отцы ходят по домам вместе с МЧС — устанавливают сигнализацию, особенно в семьях, где условия таковы, что требуют особенной поддержки», — заявила детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила уже проделанную работу по снижению количества случайно выпадающих из окон детей: теперь такие случаи будут официально подсчитываться полицией. Это позволит оценить масштабы проблемы и найти способы ее решения. Раньше подобные случаи подсчитывали только общественники. Отметим, что законодательном уровне уже закреплено требование об обязательной установке блокираторов на окна при строительстве новых домов.

Анна Кузнецова также обратила отдельное внимание на программу наставничества, которым также занимаются члены Совета отцов.

«Мы знаем, что по Конституции родительскую функцию берет на себя государство, поэтому нам всем нужно быть родителями», — добавила она.

Отцы также обсудили новые проекты, в том числе идеи организовать «Поезд отцов», который пройдет от Калининграда до Владивостока. По задумке на всем пути следования вагоны будут заполняться новыми участниками региональных советов отцов. Конечной точкой может стать остров Русский.

«Между прочим, Троцкий на таком поезде Красную армию собрал и отбил наступление Деникина» — отметил доктор исторических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова и член президиума Совета отцов при детском омбудсмене РФ Сергей Перевезенцев.

Своей историей и достижениями поделился также многодетный отец из Ярославля Антон Третьяков, жена которого погибла при рождении четвертого ребенка: забирать малыша из роддома мужчине уже пришлось одному. Местный совет отцов помог ему с жильем и ремонтом: сегодня Антон Третьяков воспитывает четырех детей при поддержке своих родителей и местного отцовского движения.

Совет отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка работает уже в течение трех лет. Он объединяет региональные общественные объединения по всей России. Их участники, среди которых и известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев, у которого трое детей и шесть внуков, занимаются решением вопросов детской безопасности, ремонтируют и строят детские площадки, занимаются организацией досуга и наставничества.