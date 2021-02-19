В Росавиации опровергли информацию о скором возобновлении чартеров в Египет

Москва, 19 февраля. Росавиация опровергла появившуюся в СМИ информацию о скором восстановлении чартерного сообщения с Египтом.

Некоторые издания ранее писали, что в ближайшее время появятся чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На курорты по-прежнему нужно добираться с пересадкой.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Он вылетал из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На борту в этот момент находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, но никто из них не выжил.

В 2018 году полеты в Египет возобновились. При этом разрешение не коснулось чартерных рейсов.

ФАН ранее писал, что чартерные перевозки из РФ могут вернуться к докризисному объему через два года. Такое мнение высказал генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.