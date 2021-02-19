Мадуро объявил Колумбию «наркогосударством» и обвинил президента Дуке

Венесуэла, 19 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Ивана Дуке в пособничестве наркобизнесу и назвал Колумбию «наркогосударством». По его словам, большая часть кокаина в мире производится в соседней стране, а Венесуэла стоит на первом месте в мире по борьбе с наркотрафиком.

«Все наркотики, захваченные в Венесуэле, поступают из Колумбии, колумбийского наркогосударства во главе с гангстером [президентом] Иваном Дуке», — сказал Мадуро.

Dijo que el presidente Iván Duque participa directamente en el negocio ilegal #18Feb https://t.co/TZvsyUzlie — NTN24 (@NTN24) February 18, 2021

Мадуро напомнил, что Колумбия за последние годы увеличила площади производства коки с 46 тыс. гектаров до более чем 200 тыс. гектаров.

«Колумбия стала производителем 70% кокаина в мире, это признали в ООН и в Госдепартаменте США. При правительстве Дуке производство расширилось», — сказал Мадуро.

#EnVideo ????| @NicolasMaduro: Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume en el mundo, así lo reconoce la ONU, y durante el período de Duque se ha expandido esa producción#VenezuelaLibreDeDrogas pic.twitter.com/7b7LQzBfE5 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 18, 2021

По словам президента, порядка 84% запрещенных веществ, которые производят в Колумбии, вывозят через Тихий океан. Еще 8% наркокартели пытаются провезти через территорию Венесуэлы, которая стала жертвой этого бизнеса. Мадуро поставил под сомнение эффективность антинаркотической политики США — 79% американских военных баз в Колумбии находятся на территориях, где незаконно выращивается кока.

El 79% de las bases militares de Estados Unidos están asentados en Departamentos donde existen cultivos ilícitos pic.twitter.com/kguLB5YTZv — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) February 18, 2021

При этом Венесуэла, подчеркнул Мадуро, занимает первое место по борьбе с наркотрафиком в мире. В период с 2005 по 2021 год полиция и спецслужбы Венесуэлы установили рекорд и изъяли 813,7 тонны наркотиков из Колумбии, стоимость которых оценивается примерно в 30 млн долларов.

Колумбийский президент Иван Дуке пока никак не прокомментировал обвинения.

Новый орган для борьбы с наркотрафиком

Мадуро заявил, что для более эффективной борьбы с наркокартелями создается Национальное надзорное управление по борьбе с наркотрафиком (Superintendencia Nacional Antidrogas) и назначил его главой генерала Ричарда Хесуса Варгаса. Новый орган будет «на самом высоком политическом и институциональном уровне» координировать борьбу с незаконным оборотом запрещенных веществ, объявил президент Венесуэлы.

Hoy jueves #18Feb firmé el Decreto que crea la Superintendencia Nacional Antidrogas, y designé al M/G Richard Jesús López Vargas como su Superintendente Nacional. Estamos dando una batalla tremenda contra el tráfico ilícito de drogas y sus efectos nocivos en la sociedad. pic.twitter.com/k1AxKney6A — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 19, 2021

Мадуро vs Дуке

Это уже не первое резкое высказывание Мадуро в адрес Ивана Дуке. Ранее он назвал колумбийского лидера «проблемой посерьезнее, чем коронавирус» и заявлял, что президент Колумбии «потерял связь с реальностью». Кроме того, Мадуро обвинял Дуке в попытке организовать госпереворот в Венесуэле и в отрытую назвал его врагом.

Maduro arremete contra Iván Duque: “El enemigo de Venezuela está en Bogotá, en la Casa de Nariño” - https://t.co/svKCPrciCU pic.twitter.com/NF8qscrgwc — Sumarium (@sumariumcom) December 28, 2019

Дуке в ответ называет Мадуро «военным преступником», а Венесуэлу — «убежищем для террористов».

[ATENCION] ???????? El presidente @IvanDuque dice sobre el régimen de Maduro ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años sino que una vez ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y narcotraficantes". pic.twitter.com/ShL33AbRwB — Maihen (@MaihenH) July 29, 2019

Ситуация между странами вновь обострилась после того как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Такие страны, как США и Колумбия, признали его временным президентом. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Штатами. В его поддержку высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.