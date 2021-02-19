Корнилов: Россия должна перейти на дипломатический язык Европы и США



Санкт-Петербург, 19 февраля. Как России следует отстаивать свои права на международной арене, рассказал политический обозреватель международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я в свое время долго работал директором украинского филиала Института стран СНГ и проводил массу круглых столов в Москве, Киеве и Европе. Я неоднократно задавал вопрос нашим политологам, дипломатам и послам — если так внаглую попирают все нормы международного права и принципы дипломатии в отношении России, не пора ли нам отвечать зеркально? Очень часто слышал ответ от наших дипломатов, что Россия не должна обезьянничать. Они считают, что сила России заключается в демонстративном соблюдении всех принципов международного права. [Страна] не обращает внимание на тех, кто их нарушает. Но сейчас мы видим, что эта установка меняется», — объяснил Владимир Корнилов.

Он привел в пример работу Великобритании в отношении посольства России.

«Тогда Twitter нашего посольства изучался на уровне академических институтов и был источником бурных дискуссий в Великобритании. На мой взгляд, так и надо работать на ниве борьбы с пропагандой и дезинформацией. Нужно заниматься контрпропагандой», — выразил мнение политический обозреватель.

Эксперт в своем комментарии упомянул верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. 4-6 февраля 2021 года Боррель посетил Москву чтобы обсудить дело Алексея Навального и отношения России и ЕС. В ходе визита состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. В своем блоге на официальном сайте ЕС Борель заявил об отдалении России от Евросоюза.

«Я бы лично начал публичный разговор с ним с того, что тыкнул его носом в пару фейковых сообщений его ведомства, которое является информационным спецназом Евросоюза. Это ведомство имеет свой сайт. Там они врут напропалую о России, российских СМИ и политиках. Причем они уже неоднократно ловились на этой лжи. Отмечу, данный сайт является одним из источников информации для европейских политиков. Так, Борис Джонсон неоднократно использовал дезинформацию оттуда для того, чтобы в чем-то обвинить Россию. Я уже не говорю про европейских кремленологов и СМИ», — сообщил Владимир Корнилов.

Он отметил, что Боррель должен ответить за всю ложь и дезинформацию. Однако Россия пока что не предъявляет ему претензии.

«На мой взгляд, мы давно должны были на государственном уровне опровергать всю ложь о России на языке оригинала и централизованном системном уровне. Этим надо заниматься давно. Но сейчас, к сожалению, Россия занимается этим опосредованно и нецентрализованно», — подчеркнул специалист.

Ранее ФАН сообщал, западным политикам советуют готовиться к встрече с Лавровым заранее.

