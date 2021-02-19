Саркофаги, которым около двух тысяч лет, обнаружили археологи в Израиле. ФАН-ТВ

Древние находки ученые в Израиле нашли на территории сафари-парка при строительстве больницы. Саркофаги переместили на новое место.

Ценные экспонаты обнаружили археологи в израильском городе Рамат-Гана, на территории сафари-парка. Во время работ по строительству больницы для животных рабочие нашли древние саркофаги. Ученые установили, что каменным гробам 1 800 лет. Тип камня и декоративные узоры говорят о том, что предназначались эти саркофаги людям высокого социального статуса.

Работники сафари-парка утверждают, что данные гробы уже находили на этой же территории несколько десятков лет назад. Тогда их переместили и забыли об этом. Теперь находка вновь обнаружена. В этот раз экспонаты перевезли в хранилище национальных сокровищ Израиля.