Названа дата запуска спутника «Арктика-М» с космодрома Байконур

Москва, 19 февраля. Спутник «Арктика-М» отправится на околоземную орбиту 28 февраля, заявил заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина по общему проектированию Иван Москатиньев.

Запуск пройдет на космодроме Байконур. В качестве ракеты-носителя выступит «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат», сообщил Москатиньев в интервью на телеканале «Россия-24».

О планах запустить «Арктику-М» сообщал и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал о договоре с Росгидрометом с целью дальнейшего слежения за спутниками. Искусственные аппараты позволят получать изображения северной полярной области Земли с интервалами в 15–30 минут.

Ранее производитель ракет «Ангара» рассказал о коммерческом интересе иностранных заказчиков.