Названы способы общественного контроля установки дорожных знаков

Водители, сталкивающиеся со случаями установки некорректных дорожных знаков, могут обращаться в местные органы власти и ГИБДД. Об этом рассказал в беседе с ФАН член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.

Эксперт привел конкретный пример, когда автовладельцы могут незаслуженно получать штрафы.

«Не на всех участках дороги находятся нужные знаки. Сейчас дорожные службы, которые выполняют ремонт, могут ставить временные знаки, а потом не убирать их. Подобного рода проблемы регулярно возникают. С недавних пор в законодательстве появилось изменение, которое позволяет перенастраивать дорожные камеры под временные знаки. Раньше такого не было. Если где-то, например, два дня идет ремонт дороги, то в этом месте камера не начинала штрафовать за 40 км/ч, а теперь это возможно. Соответственно, возможны такие ситуации, когда ремонта уже давно нет, знак забыт и камера продолжает фиксировать «нарушения», — рассказал собеседник.

Кроме того, Глеб Виленский назвал конкретные способы того, как граждане могут решать подобные проблемы.

«Представим ситуацию, жители некоего населенного пункта полагают, что тот или иной знак установлен неправильно. Возникает вопрос, куда им идти. В таких случаях есть два места, куда можно обратиться. Первое — местный орган власти. Например, управа того района, на территории которого находится дорога. Там существует комиссия по безопасности дорожного движения. Она принимает решения об установке дорожных знаков. Второе — местное подразделение ГИБДД», — подытожил член совета директоров группы содействия «Дельта».

Ранее ФАН сообщил о том, что водители в Севастополе начали получать штрафы из-за парковки под невидимым знаком.