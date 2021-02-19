В Совфеде призвали не обращать внимание на угрозы Украины ввести санкции против РФ

Украина фактически каждую неделю придумывает новые поводы для введения очередных санкционных ограничений против России. Об этом в интервью ФАН рассказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел новую причину для того, чтобы ввести санкции против России. По его мнению, основанием является то, что 15 февраля ФСБ России при содействии Росфинмониторинга была пресечена деятельность преступной группы в Татарстане и Крыму. Члены упомянутой группировки с 2015 по 2019 год через интернет собирали деньги якобы на благотворительные цели, но на самом деле — на нужды боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Еще в прошлом году я призвал Европейский союз внедрить санкционный механизм как ответ на «нарушение» прав человека в Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции», — указал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина официально обратится к Европейскому союзу с просьбой ввести против России новые экономические ограничения. Также эта тема, по его словам, будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН.

«Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным «поражением» российской дипломатии на международной арене», — заключил Кулеба.

Российский сенатор Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агента новостей прокомментировал желание украинских властей обратиться к Европейскому союзу для введения новых санкций против РФ. По его словам, Украина фактически каждую неделю придумывает поводы для очередных ограничений.

«Украина плетется в хвосте. Желающих объявить России санкции так много, что они уже в очередь выстраиваются. Киев каждую неделю придумывает новые причины для введения ограничений. Вот и Кулеба нашел очередную причину — арест людей, которые являются членами запрещенных в России организаций. В частности, были задержаны члены группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ). Замечу, что данная организация легально действует на территории Украины. Почему она не запрещена? Мы удивлялись этому еще до воссоединения Крыма с РФ. Эта организация демонстрировала выраженные антироссийские взгляды, поэтому киевские власти предполагали, что ее члены будут вести борьбу против представителей русского населения Крыма» — сказал собеседник ФАН.

Сергей Цеков также сообщил, что не предавал бы угрозам украинского министерства иностранных дел особого значения, поскольку такие заявления стали рядовыми.

«Насколько угрозы Кулебы являются существенными? На мой взгляд, они не имеют важного значения, поскольку стали уже рядовыми. Сегодня смысл работы главы МИД Украины заключается в том, чтобы каждый день придумывать новые поводы для введения санкций против России. Я бы не придавал этому большого значения», — резюмировал Сергей Цеков.

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1 Организация запрещена на территории РФ.