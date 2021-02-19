Песков объяснил, почему Путин до сих пор не получил звание генерала

Москва, 19 февраля. Президент России Владимир Путин не ставит для себя приоритетом звание генерала. Об этом рассказали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о статусе российского лидера. По его словам, Путин до сих пор является полковником, потому что работает в качестве главы государства. Президент занят другими вопросами, и у него есть очень много дел, уточнил Песков. Однако он наверняка заслужил звание генерала, добавил представитель Кремля.

Владимир Путин ранее повысил в звании несколько десятков российских офицеров. Замглавы МВД Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции.