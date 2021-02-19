Поэт Олег Митяев загорелся идеей назвать в честь Эльдара Рязанова ледокол

Советский и российский бард Олег Митяев в свой 65-летний юбилей поделился с ФАН размышлениями о том, что поэты, в отличие от популярных исполнителей, никогда не стремятся быть широко известными.

Народный артист РФ, поэт и музыкант, автор более 300 песен в свой день рождения сообщил, что будет происходить с Грушинским фестивалем в 2021 году, рассказал о работе по увековечению памяти своего учителя и друга Эльдара Рязанова, а также порассуждал на тему того, что же это такое — быть настоящим поэтом.

«Важно, чтобы помнили»

— Олег Григорьевич, в связи с коронавирусной ситуацией, будет ли в этом году Грушинский фестиваль?

— Да, он пройдет 3–4 апреля в киноклубе «Эльдар», в Москве.

— А как же традиционная площадка фестиваля — Самарская область?

— Обычно зимний Грушинский фестиваль проходит в Самаре, но мы решили и в Москве тоже пригласить всех гостей, собрать «грушинцев» и авторов, которые летом приезжают на фестиваль. Неизвестно, как там будет летом, поэтому мы решили собраться сейчас, пока есть возможность, в Москве.

— Я читала, что вы также планируете организовать первый бардовский фестиваль «Небесный Калькулятор» в городе Киржач, во Владимирской области?

— Только не я, это киржачане придумали. Да, я с удовольствием поучаствую в организации этого фестиваля.

Еще из ближайших событий у меня 12 марта будет концерт в киноклубе «Эльдар». У меня и сегодня, в день юбилея, мероприятие под названием «Почти домашний концерт», но он для очень узкого круга. А вот 12 марта мы будем это отмечать, опять же, в киноклубе «Эльдар».

— Почему для мероприятия была выбрана именно эта площадка — киноклуб «Эльдар»?

— Меня попросили помочь художественно руководить киноклубом «Эльдар», чтобы помочь Эмме Валериановне Рязановой, чем я и занимаюсь с радостью.

— В чем заключается ваше руководство? Вы как-то формируете афишу киноклуба?

— Я помогаю организовать квартал Рязанова на Ленинском проспекте, где будут стоять скульптуры из кинофильмов режиссера. Я буду пробивать, чтобы назвали вагон в метро «Эльдар Рязанов», где будут разные вещи из его кинофильмов, чтобы назвали ледокол в честь Рязанова. Также хотелось бы даже станцию метро назвать именем Эльдара Рязанова.

В киноклубе есть три направления работы: кино, творческие встречи, и музейная экспозиция. Собственно говоря, весь киноклуб является музейной экспозицией, но будет еще дополнительный зал, он скоро откроется.

— А по поводу ледокола, какой объект вы хотите выбрать для такого наименования?

— Сейчас у меня далеко бумаги, поэтому я вам не скажу точно, где. Я считаю, что Рязанова нужно все-таки увековечить, хотя Эльдар Александрович и так увековечил себя в нашей жизни. Тем не менее, важно «чтобы помнили», как говаривал Леонид Филатов.

— А какой ваш любимый фильм Эльдара Рязанова?

— Я могу выделить много фильмов, но мне почему-то очень понравился в свое время «Зигзаг удачи», потому что там еще играл мой любимый актер Георгий Бурков. Не знаю, мне почему-то очень понравился этот фильм.

«Поэзией интересуется 1% населения»

— В одном интервью вы процитировали разговор с Эльдаром Александровичем, когда немного попеняли ему за то, что он не прослушал диски, подаренные вами. Он, в свою очередь, ответил, что вы не прочли подаренные им книги. Смогли ли вы восполнить со временем этот пробел?

— Я постепенно восполняю, потому что он мне дарил не только свои книги, которых достаточно много, но и книжки других авторов, иногда, просто знаете, трехтомники. Например, он мне подарил трехтомник Марины Цветаевой, потом он подарил Валентина Распутина. Поэтому мне читать и не перечитать.

— А на данный момент вы что читаете?

— На данный момент я почему-то увлекся когортой наших перестроечных поэтов. Это Бахыт Кенжеев, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Алексей Цветков. И, конечно же, меня восхищает поэт Юрий Казарин из Екатеринбурга, который для меня такой же величины, как и Иосиф Бродский.

— То есть вы погрузились в 1990-е годы.

— Не обязательно. Их творчество, наверное, было наиболее расцветающим в 90-е, но ведь настоящая поэзия не угасает. Лермонтов и Пушкин современны и сегодня, поэтому я открываю Юрия Казарина. Я думаю, что и сегодня, и завтра им будут восхищаться.

— А читаете ли вы Бориса Рыжего? Он родом из Челябинска, ваш земляк.

— Да, он родом из Челябинска, но он жил в Екатеринбурге. Как раз Юрий Казарин написал о нем большую монографию. С большим удовольствием я не только читаю, но и пою песни на стихи Бориса Рыжего, а музыку пишут Андрей Крамаренко и Сергей Никитин. Это потрясающие песни.

— Вы даете концерты не только в России. Как зрители из других стран воспринимают песни на стихотворения малоизвестных для них авторов, появляется ли интерес к ним? Например, в Нидерландах имя Бориса Рыжего стало широко известно.

— Слово «широко известно» для поэзии звучит странновато, потому что поэзией в мире интересуется, оказывается, всего 1% населения. Это тоже не мало, но не так много. И, конечно, это переплетение, когда вдруг оказывается, что Булат Шалвович Окуджава — лауреат фестиваля в Сан-Ремо. Это, конечно, для меня в свое время прозвучало как анекдот.

Чаще всего, наверное, Владимир Высоцкий и Александр Галич как протестные поэты больше бывают известны за рубежом. Но вот Булата Шалвовича очень любят в Польше, потому что там у него были какие-то дружбы, влюбленности, из которых родились стихотворения, и это продолжается.

Лично мне очень сложно говорить об интересе за рубежом. Я много выступал в Германии, и у меня там вышла книга. Но поэты не ставят себе задачу стать широко известными, они же не популярные исполнители. Даже наши Пушкин и Лермонтов не так широко известны. Я бы сказал, что не так глубоко, потому что очень многое зависит от переводов.

— Для вас поэт — тот, кто обязательно пишет, или это все же особенность мировосприятия, обостренность всех чувств?

— Конечно, для кого будет писать поэт, если его никто не понимает. Как писал Андрей Андреевич Вознесенский: «Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы». Понятно, что должны быть такие люди, которых поэзия восхищает, но стать поэтом это уж точно невозможно. Бог поцеловал тебя, и он через тебя что-то посылает. Тому же Юрию Казарину или Вере Полозковой, например, все это дано.

— Вера Полозкова стала известна в какой-то мере благодаря Интернету, она публиковала стихотворения в «Живом Журнале». Сейчас многие авторы также используют социальные сети для того, чтобы делиться своими произведениями. Они выкладывают ролики, в которых читают стихотворения, в YouTube или Instagram. Как вы думаете, такая тенденция будет способствовать всплеску интереса к поэзии, как это было в 1960-х?

— Мне кажется, ничего от этого не изменится. В данном случае Интернет выполняет функцию авторучки. Карандашом ты написал или авторучкой, выпустили это книжкой или в Интернете — это все равно. Главное, что родились строки, которые находят отклик.

Олег Митяев — советский и российский автор-исполнитель. Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал лауреатом Ильменского фестиваля авторской песни в 1978 году, является своеобразным гимном бардовского движения. Широкую популярность получили такие песни поэта, как «Лето — это маленькая жизнь», «В осеннем парке», «Француженка», «Крепитесь, люди! Скоро лето».

Ранее режиссер фильма «Родные» Илья Аксенов рассказал о съемках своего Road movie, рассказывающего о путешествии семьи на Грушинский фестиваль.