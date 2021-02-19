Увеличение пенсий в РФ: кого с 1 апреля ждет прибавка, повысят ли пенсионный возраст

Очередное повышение пенсий грядет в России с 1 апреля. Как ранее сообщал ФАН, это одна из плановых индексаций пенсионных выплат, которые намечены на 2021 год. Предстоящее в апреле повышение коснется получателей социальных пенсий, которые, как напомнили в Совете Федерации, вырастут на 2,6%. Процент повышения соответствует росту величины прожиточного минимума в России за прошлый год.

Повышение коснется граждан пенсионного возраста, которые не выработали достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо у которых недостаточное количество пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Вместо страховой пенсии они получают так называемую социальную пенсию.

Индексации пенсий в России в 2021 году

Напомним, в 2021 году запланировано несколько индексаций пенсионных выплат. Первая и главная уже проведена — с 1 января на 6,3% повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров, получающих выплаты в Пенсионном фонде России. В среднем по стране прибавка превысила тысячу рублей в месяц.

Это не единственная корректировка пенсионных выплат в сторону увеличения в России в этом году.

Так с 1 февраля прибавку получили некоторые категории граждан, пользующихся федеральными льготами. На 4,9% (уровень прошлогодней инфляции) была увеличена так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту выплату получают почти 15 миллионов человек, среди которых Герои Советского Союза, Герои России, инвалиды, ветераны локальных конфликтов, ликвидаторы чернобыльской аварии и некоторые другие категории граждан, имеющих право на федеральные льготы.

Стоимость набора ЕДВ, который можно получать товарами и услугами, либо деньгами, с 1 февраля увеличен до 1 211,66 руб. в месяц. Также на 4,9% проиндексированы некоторые другие федеральные выплаты, например, так называемые «похоронные» деньги (родственники могут получить финансовую помощь около 6,5 тысячи рублей для организации похорон неработающего пенсионера) и т. д.

Следующая обязательная индексация будет осенью. С 1 октября ориентировочно на 3,7% будут увеличены выплаты военнослужащим, а также военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан, получающим деньги не через ПФР, а напрямую из бюджета.

Кроме того, в Госдуме есть несколько предложений о дополнительной летней индексации пенсий, но будут ли это предложения приняты, сказать трудно: в бюджете денег на это не пока не предусмотрено.

Что касается работающих пенсионеров, то им в августе прибавят около 280 рублей в месяц за стаж (примерная стоимость трех пенсионных баллов). Вопрос о полноценной индексации пенсий этой категории граждан находится на рассмотрении в правительстве, согласно поручению президента России Владимира Путина. Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена с 2016 года.

Также до 15 декабря 2021 года Минфин должен представить в правительство проект возвращения обновленной системы накопительных пенсий, фактически замороженных в 2014 году.

Стоит ли верить слухам

Ранее ФАН сообщал о слухах, связанных с пенсионным обеспечением, которым лучше не доверять. К последним из этой серии слухов можно смело отнести заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, что, дескать, власти готовят увеличение налогов и новое повышение пенсионного возраста. Это звучит столь же нереалистично, как и вновь зазвучавшие разговоры о якобы возвращении к «советскому» пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Повторим еще раз — ни о каком новом повышении пенсионного возраста в России сейчас речь не идет. Кстати, по этому показателю Россия занимает среднее положение среди развитых стран. Нынешний пенсионный возраст в России, которые постепенно повышают до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).