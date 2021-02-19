Эксперт назвал одну из ключевых проблем в обеспечении безопасности дорожного движения

Частные владельцы могут устанавливать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в местах, где дорожные знаки плохо видны водителям. Таким мнением поделился в беседе с ФАН член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.

По его словам, одна из идей оптимизации расходов региональных бюджетов привела к непростой ситуации для рядовых водителей.

«Раньше в стране все штрафы выписывала ГАИ. Основная и единственная обязанность этой структуры — обеспечение дорожной безопасности. Соответственно, и все устанавливаемые камеры тоже принадлежали ГАИ и были нацелены на снижение аварийности. Некоторое время назад появилась практика, когда камеры стали принадлежать не ГАИ, а частным лицам. Условно говоря, любой коммерсант может заключить договор, поставить дорожную камеру и начать собирать штрафы. При этом, вроде бы, экономятся деньги местных бюджетов на установку камер. Однако все дело в том, что все известные общественности контракты такого рода предусматривают для владельца возможность получать доход в виде фиксированного отчисления от каждого штрафа», — рассказал эксперт.

Глеб Виленский объяснил, в чем конкретно заключается проблема при таком положении дел.

«К примеру, водитель превысил скорость. Это нарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей. Если оплатить быстро, то сумма сокращается вдвое. Из оставшихся средств владелец камеры получает 230 рублей дохода. Оставшиеся 20 поступают в местный бюджет», — сообщил собеседник.

В завершение он указал на ключевую, по его мнению, проблему в сложившейся ситуации.

«Оказывается, что вся система мотивации перевернута с ног на голову. Дело в том, что коммерсант, в отличие от ГИБДД, не является государственным служащим. У него нет, как у ГАИ, наставления, закона о полиции. У него свой закон — получение прибыли. Поэтому существует риск, что он будет искать способы повысить свои финансовые показатели, ставить камеры в тех местах, где, по тем или иным причинам, дорожные знаки плохо видны водителям. Контролировать таких частников по всей стране просто невозможно. Общественность должна постоянно держать ухо востро и максимально громко говорить о подобных случаях и требовать от ГАИ исправления этих ситуаций», — подытожил член совета директоров группы содействия «Дельта».

Ранее ФАН сообщил о том, что водители в Севастополе начали получать штрафы из-за парковки под невидимым знаком.