Большой театр в Москве эвакуировали из-за сценического выпуска дыма

Москва, 19 февраля. Сообщение о задымлении в Большом театре в Москве не подтвердилось. Более 800 человек эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил источник ФАН.

Выяснилось, что происходил сценический выпуск дыма, никакой угрозы для сотрудников театра не было. В настоящее время все эвакуированные люди вернулись в здание.

В конце декабря прошлого года театр эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Оно оказалось ложным, но работы по обследованию здания едва не сорвали вечерний спектакль «Баядерка».