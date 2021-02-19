Подарок для защитника: чем порадовать мужа на 23 Февраля

23 февраля вся страна традиционно будет отмечать День защитника Отечества. Праздновали этот день и в СССР, только в те времена он носил другое название — День Советской армии и военно-морского флота. Советский Союз распался почти 30 лет назад, а праздник продолжает жить — помимо России, его ежегодно отмечают в Киргизии, Таджикистане и Белоруссии.

День защитника Отечества празднуется на государственном уровне и является официальным выходным. В 2021-м торжества продлятся с воскресенья по вторник включительно, так что у прекрасных дам будет отличная возможность основательно подготовиться и как следует поздравить своих любимых мужчин.

Праздник этот из разряда «военных» давно перекочевал в день, когда принято поздравлять всех представителей сильного пола, вне зависимости от того, довелось им служить в армии или нет. Ведь истинный мужчина и защитник — это не только тот, кто стоит на границе с автоматом, но и человек, на которого всегда можно положиться и почувствовать себя как за каменной стеной, — мужественный, смелый и решительный.

Сейчас самое время подумать о том, что подарить мужу на 23 Февраля. Выбирая подарок, нужно ориентироваться не только на собственные предпочтения и бюджет, а на предпочтения и сферу интересов самого виновника торжества. И уже исходя из этого покупать презент.

ФАН составил свой список идей к Дню защитника Отечества. Пользуйтесь на здоровье, дополняйте, придумывайте что-то свое и помните, что главное — чтобы подарок был от чистого сердца, тогда он точно понравится.

Идеи подарков на 23 февраля мужу (и сыну)

Для трудоголиков

Ваш супруг много и усердно работает? Сделайте так, чтобы его пребывание в офисе было максимально комфортным.

Гамак для ног

Интересное приспособление, которое крепится под столом и позволяет вытянуть, наконец, ноги, затекшие от постоянного сидения на одном месте.

Хороший ежедневник в комплекте с дорогой ручкой

Традиционный, но уж совершенно точно полезный подарок, который не только помогает планировать дела на предстоящий день, неделю или месяц, но и красноречиво свидетельствует о статусе своего владельца, поэтому выбирайте варианты из хорошей кожи и с бумагой высокого качества.

Настольный набор для канцелярских принадлежностей

Такие наборы часто изготавливают из ценных пород дерева, а состоят они из различных мелочей, которые позволяют поддерживать идеальный порядок на рабочем столе: лотка для бумаг, органайзера, диспенсера для скрепок, подставки для визиток и т.д.

Для путешественников

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией дела с путешествиями по миру сейчас обстоят туго, но тем ценнее воспоминания о дальних странствиях и мечты о предстоящих поездках.

Географическая скретч-карта

Оригинальный подарок, представляющий собой карту мира со специальным покрытием. Посетив ту или иную страну, путешественник стирает защитный слой, и соответствующий участок на поверхности меняет цвет.

Карта-накопитель крышек

Еще один необычный и забавный сувенир, который поможет сохранить впечатления и станет интересной деталью интерьера. Доска из фанеры или дерева выполнена в виде карты России с круглыми отверстиями для крышечек от напитков. Подойдет для любителей пробовать новые аутентичные сорта пенного напитка.

Фотокнига или календарь с фотографиями из поездок

Пожалуй, лучший способ сохранить теплые воспоминания и отличная альтернатива наскучившим фотоальбомам.

Полезные подарки

Удобный чемодан, непромокаемый органайзер для документов, компактная, но вместительная дорожная сумка — все эти вещи никогда не будут лишними для человека, который проводит много времени в дороге.

Для автомобилистов

Современный мужчина ценит мобильность, поэтому много времени проводит за рулем. Пусть внутри любимого автомобиля будет также комфортно и уютно как дома.

Техника

Видеорегистратор, автомобильный пылесос, специальный компьютер для считывания ошибок и самостоятельного проведения диагностики, мощный насос — выясните, какой из приборов отсутствует в бардачке или багажнике, и смело дарите.

Щетка для чистки снега

Казалось бы, как такая обыденная, хоть и полезная в хозяйстве вещь, может рассматриваться в качестве подарка? Все равно, что веник подарить. А вот и нет! Приспособление выглядит как ружье с деревянным прикладом, а из дула «выезжает» удобная щетка со скребком для очистки ледяной корки. Оригинально, забавно и недорого.

Устройство «Антисон»

Если любимый вынужден часто ездить на дальние расстояния, в том числе и ночью, этот прибор позаботиться о его безопасности. Крепится за ухом и издает пронзительный писк, если чувствует, что водитель сильно устал.

Алкотестер

Выпил — за руль не садись! Главное правило любого водителя. Однако бывает так, что на утро после веселой вечеринки нужно куда-то ехать. Компактный приборчик определит, можно ли трогаться или стоит еще подождать во избежание неприятностей с сотрудниками ДПС.

Ланч-бокс с подогревом

В таком подарке сразу же чувствуется любовь и забота. Если переживаете, что ваш мужчина вечно в разъездах и не успевает нормально питаться, этот подарок станет спасением для обоих. Вы будете спокойны за его желудок, а он — всегда сыт и доволен. Работает от прикуривателя.

Для модника

Мужчины нынче следят за собой не меньше своих спутниц жизни. Если ваш муж или сын уделяет большое внимание своему внешнему виду, то этот раздел — для вас.

Набор средств по уходу за волосами и бородой

Барбер-шопы неспроста сейчас находятся на пике популярности, и открывают их едва ли не в каждом дворе. Для представителей сильного пола давно уже не зазорно иметь своего парикмахера и посещать салон раз в месяц, чтобы подкорректировать стрижку или подровнять бороду и усы. Все для домашнего ухода ваш «лондонский денди» найдет в наборе, подаренном ему заботливой супругой. Можно купить готовый вариант или собрать подарок своими руками, упаковав баночки с бальзамом, воском и другими средствами, например, в брутальный деревянный ящик с ароматными опилками внутри.

Одежда

Мужской гардероб нынче может похвастаться едва ли не тем же разнообразием, что и женский, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы порадовать своего модного парня брендовой рубашкой или джемпером.

Домашняя одежда

Даже те, кто тщательно подбирает костюм для работы, дома часто ходят черте в чем. Если хотите видеть своего мужчину опрятным в любой ситуации, возьмите дело в свои руки и купите для него уютную и качественную пижаму.

Аксессуары

Подарок на все времена. И уж кому как не нам, женщинам, знать, что именно из небольших деталей складывается цельный образ. Кожаные перчатки (желательно сенсорные, чтобы не снимать их на улице, когда требуется срочно ответить на ваш звонок), сумка для ноутбука, портфель для бумаг из мягкой кожи, дорогой галстук, кашемировый шарф, портмоне, запонки — беспроигрышные варианты.

Для болельщика

Пожалуй, лучший подарок для любого фаната — абонемент на весь сезон игр любимой команды, но, если говорить, например, о футболе, то сейчас чемпионат России уже в самом разгаре, поэтому приобрести право прохода на все матчи можно лишь на вторую его половину, если, конечно, они еще имеются в наличии.

Если такая схема кажется слишком сложной или же вы не имеете желания, чтобы дражайший супруг дневал и ночевал на стадионе, порадовать его можно и по-другому. Собственно, тут все просто. Вбиваете в поисковике название любимой команды мужа, заходите на сайт, находите онлайн-магазин с атрибутикой и вуаля! Там вы найдете подарки на любой кошелек — от недорогих товаров для дома, предметов интерьера и одежды до запонок и значков из драгоценных металлов. Разумеется, все с символикой клуба, за который болеет ваш мужчина. Если позаботиться о подарке заранее, там же можно приобрести точную копию игровой майки с фамилией одариваемого, а на десерт для праздничного ужина заказать торт, выполненный в соответствующей тематике.

Для любителя бани

Банные процедуры любит большинство мужчин. И те, кто «Это у нас традиция такая», и счастливые обладатели собственных парных. Поэтому такие подарки наверняка будут кстати.

Банный халат

Уютный и махровый, в который так приятно закутаться после ныряния в снег или ледяную купель. Пригодится и на каждый день после душа.

Набор принадлежностей для бани и сауны

В такие комплекты обычно входит веник (иногда и нескольких видов, например, дубовый, березовый, эвкалиптовый, травяной), банная шапка (можно выбрать с прикольной надписью или именную), рукавица, мочалка, специализированные косметические средства, полотенце. Можно найти наборы с шайкой, черпаком, ароматическими маслами, килтом, тапочками, ковриками-сидушками, термометрами и т.д. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Подарочный сертификат на посещение бани

Если вы пока не обзавелись собственной парной, порадуйте любимого мужа походом в баню. Сертификаты бывают с разным набором услуг и могут быть рассчитаны на одного, на веселую компанию или романтическое свидание вдвоем.

Для того, у кого все есть (или почти)

Ваш супруг предпочитает сам выбирать себе одежду и крайне придирчив к аксессуарам? Его машина укомплектована всем, что только придумали производители товаров для авто? Ежедневниками и прочим необходимым для работы его щедро снабжают ко всем праздникам деловые партнеры? Он совершенно равнодушен к футболу, баню запретил врач, а «ежик» на голове укладочных средств не требует? Сломали всю голову, что же подарить на День защитника Отечества? Ответ есть — впечатления! Вот, что совершенно точно не будет лишним и запомнится надолго.

Вождение мотоцикла

Ну какой мужчина не мечтал хоть раз в жизни почувствовать себя в роли крутого байкера? Таких найдется немного. Адреналин, скорость и ветер в лицо — все это будоражит кровь и поднимает настроение. Февраль — не лучшее время для мотопрогулок, но удовольствие можно отложить и до весны. В такие сертификаты, как правило, входит вводный инструктаж по технике безопасности, экипировка, обучение с опытным инструктором. Средняя продолжительность — два часа.

Картинг

Гоночные болиды и рев мотора нравятся всем мальчикам. Развлечение это всесезонное, так как картинг-центры бывают как открытыми, так и крытыми. В программу входит разъяснение правил техники безопасности, выдача экипировки, несколько заездов по 10 минут каждый. Кстати, к участию в сопровождении взрослых допускаются дети старше 14 лет. Уверены, ваш сын будет в восторге от такого подарка.

Участие в квесте

Очень популярное нынче развлечение. Представляет собой игру, максимально приближенную к реальности за счет различных спецэффектов. Среди наиболее популярных жанров:

эскейп — игроки должны выбраться из какого-либо помещения за ограниченный промежуток времени (около часа), используя подсказки и головоломки, найденные в комнате;

реальные — игрокам предлагается максимально погрузиться в предложенную атмосферу и «прожить» судьбу своих персонажей, которым ставятся различные задачи — например, создать волшебное зелье;

перформансы — настоящие театрализованные представления с участием актеров;

хорроры — приключение для настоящих смельчаков со стальными нервами по мотивам компьютерных игр и ужастиков;

морфеус — едва ли не страшнее хорроров. Все действие происходит с завязанными глазами, и герои при выполнении заданий могут ориентироваться только на слух, обоняние и осязание. В роли проводников и помощников выступают профессиональные актеры. Идеально для любителей пощекотать нервы.

Праздник живота

Практически все мужчины любят вкусно и плотно поесть. Порадуйте любимого мужа праздничным ужином. Пусть застолье будет тематическим. Например, устройте пивную вечеринку и пригласите на нее закадычных друзей. Угощайте гостей креветками, раками, кольцами кальмара в кляре, чесночными гренками, куриными крылышками и другими традиционными закусками.

Если хотите отметить праздник с родителями — налепите своими руками побольше пельменей и подавайте их со сметаной, уксусом, хреном, горчицей.

Планируете посидеть вдвоем? Приготовьте лазанью и легкий овощной салат, поставьте на стол красивую посуду, нарядные бокалы и зажгите свечи.

С наступающим праздником, дорогие мужчины!