Митрахович упрекнул США в неспособности обеспечить энергобезопасность

Москва, 19 февраля. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович обвинил американское руководство в неспособности обеспечить государственную энергетическую безопасность, о чем сообщает «ПолитПазл».

Суровая зима 2021 года добралась и до США. Ударившие в феврале морозы и снегопад спровоцировали энергетический коллапс в большинстве штатов, где в это время холодов быть теоретически быть не должно.

Так, например, в Техасе, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация, снежный буран и сильнейшие морозы вывели из строя энергосистемы. Без электричества и отопления остались более 4,5 миллионов домохозяйств.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил, что природный катаклизм на Североамериканском континенте показал неспособность Вашингтона оперативно справляться с экстраординарными ситуациями.

Специалист предложил Вашингтону равняться в этой сфере на Москву. Он объяснил это тем, что РФ в кратчайшие сроки построила энергомост, соединивший Краснодарский край и Крым. Исходя из этого Митрахович сделал вывод, что американцы не только не способны на что-то подобное, но и не в состоянии сделать выводы из чужих ошибок.

«Блэкауты были и в Европе в прошлые годы, и знаменитый в Австралии из-за увеличения возобновляемой энергетики, которую сложно диспетчеризировать при резком спросе и падении выработки в конкретный день или месяц. Многие, кстати, предупреждали, что таким авантюризмом заниматься не стоит, но Америка пошла по этому пути», – заявил эксперт в интервью «ПолитРоссии»

Ранее Станислав Митрахович заявлял, что начало вакцинации населения благоприятно повлияло на цену нефти.