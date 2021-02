Для чего США ищут запасные военные базы в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 18 февраля. Центральное командование США ищет запасные военные базы в западной части Саудовской Аравии. Они должны стать опорными пунктами американской армии в случае возможного иранского удара по ее основным объектам на территории королевства.

Из первых рук

О поисках потенциальных альтернативных военных баз в аравийских пустынях сообщил глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

«Что бы мы хотели сделать, не закрывая действующие базы, так это создать возможность перейти на другие объекты в случае угрозы и продолжить нашу работу. <…> Это то, что любой разумный военный планировщик сделал бы для повышения нашей гибкости. Так противнику будет сложнее атаковать нас», — пояснил Маккензи.

Генерал также подчеркнул, что США не планируют сооружать новые порты и авиабазы. Речь идет о возможности использования саудовских военных баз в качестве резервных для армии Соединенных Штатов.

Армия США под огнем

В настоящий момент ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Маккензи, находится в «стадии повышенного риска». Очередной скачок напряженности произошел 15 февраля, когда по американской военной базе в Эрбиле (Иракский Курдистан) был нанесен ракетный удар.

В результате атаки погиб один гражданский подрядчик. Еще девять человек, включая американского военнослужащего, получили ранения.

Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).

One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) - 4 US/ 1 US MIL concussion protocol. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021

После атаки была организована операция с применением авиации. В результате в районе Кяни Карзала был обнаружен автомобиль марки KIA с пусковой установкой, из которой и был произведен обстрел.

KRG region releases these “A statement from Kurdistan Counter Terrorism Forces



The Security forces found the vehicle in which rockets were launched toward Erbil.



We will release more information after investigations are done.” pic.twitter.com/1DrwovKCeE — Middle East Center for Reporting and Analysis (@MidEast_Center) February 16, 2021

Госдепартамент выпустил экстренное заявление по факту случившегося, в котором осудил нападение на базу.

«Мы возмущены сегодняшним ракетным обстрелом в Иракском Курдистане. <...> Мы выражаем наши соболезнования близким погибшего в результате атаки, а также ни в чем не повинному иракскому народу и его семьям, которые страдают от этих безжалостных актов насилия», — сказано в официальном заявлении.

При чем здесь Иран?

Ответственность за удар по базе в Эрбиле взяла на себя малоизвестная группировка «Сарайят Аулия ад-Дам» («Стражи крови»). Ее представители заявили, что атака является местью за убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Несмотря на это, в соцсетях и СМИ стали распространяться предположения о причастности Ирана к обстрелу. Ряд источников связывал случившееся с попытками Тегерана «запугать» Региональное правительство Курдистана (РКГ). Другие же назвали атаку «прелюдией» к переговорам по ядерной сделке.

European diplomat to CNN: The Houthi designation reversal was made by the Biden administration to make the ‘#Iranians’ more interested in cooperating’. Instead #Iran & proxies launched an attack on Marib, 15 attacks on #Saudi and it’s proxies attacked #Erbil, in #Iraqi Kurdistan. pic.twitter.com/hAfB1IRmLC — IntelOmarion (@IntelOmarion) February 18, 2021

Тегеран официально отверг эти обвинения. В тот же день представитель иранского МИД Саид Хатибзаде осудил попытки возложить ответственность за атаку на Иран.

«Иран рассматривает стабильность и безопасность Ирака как ключевой вопрос для региона и отвергает любые действия, нарушающие порядок и спокойствие в этой стране», — добавил дипломат.

Iran's foreign ministry categorically dismissed reports that Tehran was involved in a rocket attack on Erbil on Monday night, reports the semi-official Tasnim News Agency https://t.co/UBVOhRxze5 — Kurdistan 24 English (@K24English) February 16, 2021

Также внешнеполитическое ведомство республики призвало к поимке и наказанию виновных в ракетном ударе.

Ядерный вопрос

Корни текущего витка напряженности в регионе связаны с иранской ядерной программой, а точнее — с ее стремительным развитием после разрыва «ядерной сделки» руками бывшего американского президента Дональда Трампа.

В 2015 году между Ираном и странами группы «5+1» был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В соответствии с ним Тегерану было разрешено обогащать уран лишь до 3,67% и эксплуатировать не более 5 060 центрифуг. Также стране предписывалось допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В ответ государства «пятерки» обязались постепенно снять с Ирана действовавшие санкции.

Однако в октябре 2017 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и повторном введении санкций, сильно ударивших по иранской экономике. После безрезультатных попыток привлечь Вашингтон к столу переговоров с участием европейских стран официальный Тегеран заявил, что более не считает себя связанным условиями соглашения.

В настоящий момент Иран вводит в строй новые ядерные объекты и увеличивает объемы запасов урана. 7 января 2021 года стало известно, что республика готова приступить к обогащению урана до 90%. Материал с подобным уровнем насыщения ураном-235 используется исключительно в ядерных боеприпасах.

Несмотря на это, подход США к данному вопросу не изменился. Так, 15 февраля 2021 года Саид Хатибзаде отметил, что новый американский президент Джо Байден пошел по стопам своего предшественника.

Дипломат подчеркнул, что нежелание Штатов ослабить риторику в отношении Ирана сделало Байдена «соучастником» нарушения соглашения.

«В поведении США ничего не изменилось, поскольку максимальное давление продолжается. Это неконструктивный подход, и ему нужно положить конец», — констатировал он.

Однако Тегеран настаивает на том, что он готов отказаться от развития собственных ядерных вооружений при условии восстановления ядерной сделки в ее первоначальном виде.

Опасения Белого дома

Вашингтон рассматривает иранскую ядерную программу как очередную угрозу своему влиянию на Ближнем Востоке. На этом фоне CENTCOM всерьез прорабатывает возможность военного столкновения с республикой.

Инцидент в Эрбиле продемонстрировал американцам, что их базы в регионе уязвимы даже для нападений локальных группировок. В случае же войны с такой силой, как Иран, они будут попросту уничтожены. Именно с учетом этого риска американское военное командование занялось поиском запасных военных объектов.