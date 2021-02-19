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Иран

Для чего США ищут запасные военные базы в Саудовской Аравии

Иран — это серьезно: США занялись поиском запасных военных баз в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 18 февраля. Центральное командование США ищет запасные военные базы в западной части Саудовской Аравии. Они должны стать опорными пунктами американской армии в случае возможного иранского удара по ее основным объектам на территории королевства.

Из первых рук

О поисках потенциальных альтернативных военных баз в аравийских пустынях сообщил глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи

«Что бы мы хотели сделать, не закрывая действующие базы, так это создать возможность перейти на другие объекты в случае угрозы и продолжить нашу работу. <…> Это то, что любой разумный военный планировщик сделал бы для повышения нашей гибкости. Так противнику будет сложнее атаковать нас», — пояснил Маккензи.

Генерал также подчеркнул, что США не планируют сооружать новые порты и авиабазы. Речь идет о возможности использования саудовских военных баз в качестве резервных для армии Соединенных Штатов.

 

Армия США под огнем

В настоящий момент ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Маккензи, находится в «стадии повышенного риска». Очередной скачок напряженности произошел 15 февраля, когда по американской военной базе в Эрбиле (Иракский Курдистан) был нанесен ракетный удар.

В результате атаки погиб один гражданский подрядчик. Еще девять человек, включая американского военнослужащего, получили ранения.

После атаки была организована операция с применением авиации. В результате в районе Кяни Карзала был обнаружен автомобиль марки KIA с пусковой установкой, из которой и был произведен обстрел.

Госдепартамент выпустил экстренное заявление по факту случившегося, в котором осудил нападение на базу.

«Мы возмущены сегодняшним ракетным обстрелом в Иракском Курдистане. <...> Мы выражаем наши соболезнования близким погибшего в результате атаки, а также ни в чем не повинному иракскому народу и его семьям, которые страдают от этих безжалостных актов насилия», — сказано в официальном заявлении.

Иран — это серьезно: США занялись поиском запасных военных баз в Саудовской Аравии

При чем здесь Иран?

Ответственность за удар по базе в Эрбиле взяла на себя малоизвестная группировка «Сарайят Аулия ад-Дам» («Стражи крови»). Ее представители заявили, что атака является местью за убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

 

Несмотря на это, в соцсетях и СМИ стали распространяться предположения о причастности Ирана к обстрелу. Ряд источников связывал случившееся с попытками Тегерана «запугать» Региональное правительство Курдистана (РКГ). Другие же назвали атаку «прелюдией» к переговорам по ядерной сделке.

Тегеран официально отверг эти обвинения. В тот же день представитель иранского МИД Саид Хатибзаде осудил попытки возложить ответственность за атаку на Иран.

«Иран рассматривает стабильность и безопасность Ирака как ключевой вопрос для региона и отвергает любые действия, нарушающие порядок и спокойствие в этой стране», — добавил дипломат.

Также внешнеполитическое ведомство республики призвало к поимке и наказанию виновных в ракетном ударе.

Ядерный вопрос

Корни текущего витка напряженности в регионе связаны с иранской ядерной программой, а точнее — с ее стремительным развитием после разрыва «ядерной сделки» руками бывшего американского президента Дональда Трампа.

В 2015 году между Ираном и странами группы «5+1» был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В соответствии с ним Тегерану было разрешено обогащать уран лишь до 3,67% и эксплуатировать не более 5 060 центрифуг. Также стране предписывалось допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В ответ государства «пятерки» обязались постепенно снять с Ирана действовавшие санкции.

Иран — это серьезно: США занялись поиском запасных военных баз в Саудовской Аравии

Однако в октябре 2017 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и повторном введении санкций, сильно ударивших по иранской экономике. После безрезультатных попыток привлечь Вашингтон к столу переговоров с участием европейских стран официальный Тегеран заявил, что более не считает себя связанным условиями соглашения.

В настоящий момент Иран вводит в строй новые ядерные объекты и увеличивает объемы запасов урана. 7 января 2021 года стало известно, что республика готова приступить к обогащению урана до 90%. Материал с подобным уровнем насыщения ураном-235 используется исключительно в ядерных боеприпасах.

Несмотря на это, подход США к данному вопросу не изменился. Так, 15 февраля 2021 года Саид Хатибзаде отметил, что новый американский президент Джо Байден пошел по стопам своего предшественника.

Дипломат подчеркнул, что нежелание Штатов ослабить риторику в отношении Ирана сделало Байдена «соучастником» нарушения соглашения.

«В поведении США ничего не изменилось, поскольку максимальное давление продолжается. Это неконструктивный подход, и ему нужно положить конец», — констатировал он.

Однако Тегеран настаивает на том, что он готов отказаться от развития собственных ядерных вооружений при условии восстановления ядерной сделки в ее первоначальном виде.

Опасения Белого дома

Вашингтон рассматривает иранскую ядерную программу как очередную угрозу своему влиянию на Ближнем Востоке. На этом фоне CENTCOM всерьез прорабатывает возможность военного столкновения с республикой.

Инцидент в Эрбиле продемонстрировал американцам, что их базы в регионе уязвимы даже для нападений локальных группировок. В случае же войны с такой силой, как Иран, они будут попросту уничтожены. Именно с учетом этого риска американское военное командование занялось поиском запасных военных объектов.

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