Для чего США ищут запасные военные базы в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 18 февраля. Центральное командование США ищет запасные военные базы в западной части Саудовской Аравии. Они должны стать опорными пунктами американской армии в случае возможного иранского удара по ее основным объектам на территории королевства.
Из первых рук
О поисках потенциальных альтернативных военных баз в аравийских пустынях сообщил глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.
«Что бы мы хотели сделать, не закрывая действующие базы, так это создать возможность перейти на другие объекты в случае угрозы и продолжить нашу работу. <…> Это то, что любой разумный военный планировщик сделал бы для повышения нашей гибкости. Так противнику будет сложнее атаковать нас», — пояснил Маккензи.
Генерал также подчеркнул, что США не планируют сооружать новые порты и авиабазы. Речь идет о возможности использования саудовских военных баз в качестве резервных для армии Соединенных Штатов.
Армия США под огнем
В настоящий момент ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Маккензи, находится в «стадии повышенного риска». Очередной скачок напряженности произошел 15 февраля, когда по американской военной базе в Эрбиле (Иракский Курдистан) был нанесен ракетный удар.
В результате атаки погиб один гражданский подрядчик. Еще девять человек, включая американского военнослужащего, получили ранения.
Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021
One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) - 4 US/ 1 US MIL concussion protocol.
После атаки была организована операция с применением авиации. В результате в районе Кяни Карзала был обнаружен автомобиль марки KIA с пусковой установкой, из которой и был произведен обстрел.
KRG region releases these “A statement from Kurdistan Counter Terrorism Forces— Middle East Center for Reporting and Analysis (@MidEast_Center) February 16, 2021
The Security forces found the vehicle in which rockets were launched toward Erbil.
We will release more information after investigations are done.” pic.twitter.com/1DrwovKCeE
Госдепартамент выпустил экстренное заявление по факту случившегося, в котором осудил нападение на базу.
«Мы возмущены сегодняшним ракетным обстрелом в Иракском Курдистане. <...> Мы выражаем наши соболезнования близким погибшего в результате атаки, а также ни в чем не повинному иракскому народу и его семьям, которые страдают от этих безжалостных актов насилия», — сказано в официальном заявлении.
При чем здесь Иран?
Ответственность за удар по базе в Эрбиле взяла на себя малоизвестная группировка «Сарайят Аулия ад-Дам» («Стражи крови»). Ее представители заявили, что атака является местью за убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Несмотря на это, в соцсетях и СМИ стали распространяться предположения о причастности Ирана к обстрелу. Ряд источников связывал случившееся с попытками Тегерана «запугать» Региональное правительство Курдистана (РКГ). Другие же назвали атаку «прелюдией» к переговорам по ядерной сделке.
European diplomat to CNN: The Houthi designation reversal was made by the Biden administration to make the ‘#Iranians’ more interested in cooperating’. Instead #Iran & proxies launched an attack on Marib, 15 attacks on #Saudi and it’s proxies attacked #Erbil, in #Iraqi Kurdistan. pic.twitter.com/hAfB1IRmLC— IntelOmarion (@IntelOmarion) February 18, 2021
This is the Iranian 107mm missile. Some of them were fired at @Kurdistan's capital, #Erbil (Hewlêr), on Monday. #Iran is clearly the aggressor, it should be named and condemned!@HeikoMass@AuswaertigesAmt@francediplo_en@StateDept@GOVUK pic.twitter.com/GwhtsphCBG— Mehmet Tanriverdi ☀️ (@MemoTanriverdi) February 18, 2021
Тегеран официально отверг эти обвинения. В тот же день представитель иранского МИД Саид Хатибзаде осудил попытки возложить ответственность за атаку на Иран.
«Иран рассматривает стабильность и безопасность Ирака как ключевой вопрос для региона и отвергает любые действия, нарушающие порядок и спокойствие в этой стране», — добавил дипломат.
Iran's foreign ministry categorically dismissed reports that Tehran was involved in a rocket attack on Erbil on Monday night, reports the semi-official Tasnim News Agency https://t.co/UBVOhRxze5— Kurdistan 24 English (@K24English) February 16, 2021
Также внешнеполитическое ведомство республики призвало к поимке и наказанию виновных в ракетном ударе.
Ядерный вопрос
Корни текущего витка напряженности в регионе связаны с иранской ядерной программой, а точнее — с ее стремительным развитием после разрыва «ядерной сделки» руками бывшего американского президента Дональда Трампа.
В 2015 году между Ираном и странами группы «5+1» был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В соответствии с ним Тегерану было разрешено обогащать уран лишь до 3,67% и эксплуатировать не более 5 060 центрифуг. Также стране предписывалось допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В ответ государства «пятерки» обязались постепенно снять с Ирана действовавшие санкции.
Однако в октябре 2017 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и повторном введении санкций, сильно ударивших по иранской экономике. После безрезультатных попыток привлечь Вашингтон к столу переговоров с участием европейских стран официальный Тегеран заявил, что более не считает себя связанным условиями соглашения.
В настоящий момент Иран вводит в строй новые ядерные объекты и увеличивает объемы запасов урана. 7 января 2021 года стало известно, что республика готова приступить к обогащению урана до 90%. Материал с подобным уровнем насыщения ураном-235 используется исключительно в ядерных боеприпасах.
Несмотря на это, подход США к данному вопросу не изменился. Так, 15 февраля 2021 года Саид Хатибзаде отметил, что новый американский президент Джо Байден пошел по стопам своего предшественника.
Дипломат подчеркнул, что нежелание Штатов ослабить риторику в отношении Ирана сделало Байдена «соучастником» нарушения соглашения.
«В поведении США ничего не изменилось, поскольку максимальное давление продолжается. Это неконструктивный подход, и ему нужно положить конец», — констатировал он.
Однако Тегеран настаивает на том, что он готов отказаться от развития собственных ядерных вооружений при условии восстановления ядерной сделки в ее первоначальном виде.
Опасения Белого дома
Вашингтон рассматривает иранскую ядерную программу как очередную угрозу своему влиянию на Ближнем Востоке. На этом фоне CENTCOM всерьез прорабатывает возможность военного столкновения с республикой.
Инцидент в Эрбиле продемонстрировал американцам, что их базы в регионе уязвимы даже для нападений локальных группировок. В случае же войны с такой силой, как Иран, они будут попросту уничтожены. Именно с учетом этого риска американское военное командование занялось поиском запасных военных объектов.