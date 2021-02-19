Медцентр, где лечились Боярский и Фрейндлих, может прекратить прием больных COVID-19

Санкт-Петербург, 19 февраля. Центр имени Л. Г. Соколова, он же 122-я больница Петербурга, где успешно лечились Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих, вскоре может завершить прием пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ФАН стало известно от источника в медицинских кругах. Отмечается, что, возможно, уже в марте больница будет принимать пациентов в обычном режиме.

Однако прежде чем перепрофилироваться с коронавирусного стационара, предстоит пройти процедуру полной дезинфекции. Этот процесс не быстрый и может занять несколько недель.

Ранее ФАН сообщал, что медики ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова» помогли Алисе Фрейндлих вылечиться от COVID-19 и справиться с последствиями болезни. 12 февраля Алиса Бруновна выписалась и сейчас восстанавливается дома. Вечером, 15 февраля, в эту же клинику на скорой доставили актера Михаила Боярского, в ее стенах он пробыл недолго и вскоре был выписан.