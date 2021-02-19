Корнилов рассказал о возможной ответственности за призывы к санкциям против России



Дмитрий Песков назвал вопрос об ответственности за призыв ввести санкции против России актуальным и не исключил, что тема может обсуждаться. Песков обратил внимание, что такое предложение озвучивается не в первый раз, так как сейчас в России достаточно часто происходит злоупотребление рестрикциями. Нужно ли наказывать россиян за диверсионную деятельность, рассказал политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, в субботу, 30 января, в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом), был размещен текст обращения к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян. Как отметил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом ФБК «де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента».

«Если речь идет об иностранных гражданах, то тогда надо все руководство Евросоюза и США посадить. Если говорить только о российских гражданах, то нужно взвесить все за и против, вполне возможно введение каких-то административных санкций», — заявил Владимир Корнилов.

По его мнению, любой призыв к введению санкций против своей страны — это как минимум уголовный проступок, за который человека нужно привлечь к определенной ответственности.

«Юристы должны хорошо поработать здесь, чтобы не перегнуть палку. Зачастую хорошие инициативы заканчиваются откровенным идиотизмом», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, нужно внимательно изучать данную инициативу о запрете призыва к санкциям, чтобы сделать оговорки о том, что можно делать, а что — нельзя.

Ранее ФАН сообщал, что Дмитрий Песков оценил предложение Никиты Михалкова о лишении гражданства РФ за призывы к санкциям.