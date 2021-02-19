Глобальный нефтяной кризис в США будет на руку России

Перед нами начало нового сырьевого суперцикла — пятого с начала XX века. Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами под 150 долларов за баррель. Подробнее — в материале ФАН.

Угроза глобального кризиса

Мир столкнулся с угрозой нового глобального нефтяного кризиса из-за аномальных морозов, которые ударили по американскому штату Техас. В результате непогоды производство нефти в Соединенных Штатах сократилось на четыре миллиона баррелей в день или примерно на 40%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и аналитиков.

«Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе», — заявил соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок.

Если сначала трейдеры считали, что сокращение добычи сырья в Соединенных Штатах не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они находят маловероятным восстановление производства до выходных. Полное восстановление добычи нефти в Техасе и вовсе может занять несколько недель.

На руку России

Как отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, вероятность, что новый кризис придет из США, действительно есть. Конечно, ситуация в Техасе — это локальная история, которая сыграла на руку нефтяным экспортерам СНГ: России, Казахстану и Азербайджану, поддержав цены на нефть.

«Очень не хотелось бы сейчас оказаться в этом американском штате. Постепенно там все уляжется, и американцы восстановят добычу. В текущем году мы ориентируемся на цены Brent в 60–70 долларов за баррель. Мы сейчас наблюдаем начало нового сырьевого суперцикла — пятого с начала XX века. Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами под 150 долларов за баррель. Драйверами нового суперцикла являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру», — пояснил Александр Разуваев.

Эксперт напомнил американский ипотечный кризис и крах Lehman Brothers 2008, который чуть не угробил мировую экономику. Поэтому все новости их США вызывают беспокойство, даже тревогу.

Кризиса не будет?

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в свою очередь считает, что никакого глобального нефтяного кризиса в мире из-за снижения добычи в США не произойдет. Падение добычи сырья в Штатах на 40% — это 4 млн баррелей в сутки — именно на такой объем снизится общее мировое потребление нефти в 2021 году по прогнозам ОПЕК и МЭА. Если в 2019 году мир в целом потреблял около 100 млн баррелей в сутки, то в этом году спрос составит 94–95 млн баррелей в день. И если в Штатах восстановление производства сырья не восстановится спустя какое-то время, этот объем будет замещен увеличением добычи в Саудовской Аравии, России и других нефтедобывающих странах.

«Тем более, если учитывать особенность добычи сланцевой нефти в США, то рост производства может начаться уже в скором времени. Сланцевая добыча отличается от традиционной (как в Саудовской Аравии и России) тем, что это не занимает много времени. Кроме того, есть информация, что компании Marathon Oil, Devon Energy и Verdum Oil уже смогли восстановить подачу энергии от местных сетей или подключили генераторы, также было налажено транспортное сообщение на скважины», — добавил Артем Деев.

По его словам, работы по возобновлению нефтедобычи США начались вечером, 17 февраля 2021 года. Котировки вчера по этой причине уже начали снижение — Brent не смог закрепиться выше 65 долларов за баррель, и его цена составила 63,93 доллара. На открытии торгов сегодня стоимость барреля снизилась до 63,41 доллара.