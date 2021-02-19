В Севастополе сирота из-за бюрократических проволок 11 лет пытается получить жилье

Севастополь, 19 февраля. Следственный комитет занялся проверкой сообщений о том, что в Севастополе девушка-сирота вынуждена жить в нечеловеческих условиях. Ранее местные СМИ сообщили, что Анна Месяцева уже несколько лет живет в неотапливаемой летней кухне, так как остальная часть дома, доставшаяся ей по наследству, давно сгорела.

Девушке приходится терпеть постоянный холод, так как электричество бывает редко, и смотреть на то, как постепенно разрастается плесень из-за сырости. На судьбу Анны выпало много бед, однако самым непростым оказалось получить жилье — круговорот, состоящий из посещения кабинетов, получения бумаг из департаментов и обращений в суды, длится уже более 10 лет.

Только договор доверительного управления ей делали восемь лет (ее брат пропал, но осталось жилье). Сейчас девушка живет в том, что осталось от этого дома — в летней кухне. Так как она уже совершеннолетняя, то может претендовать на получение квартиры по очереди. Но и здесь оказалось не все так просто: специальная комиссии решила, что в принципе жить там можно, так как сами квадратные метры по факту есть.

Однако реально там жить невозможно, это признала и судебная экспертиза. Причем и этого оказалось недостаточно: теперь в департаменте образования просят принести заключение от городского хозяйства, рассказывает «Первый Севастопольский».

Тем временем, как узнал ФАН, проверкой данной ситуации занялся Следственный комитет. Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району города-героя уже подключились к проверке сведений и выяснению всех деталей ситуации. Также они уже пообщались с девушкой и начали изучение документации из профильного департамента, организовано взаимодействие на предмет восстановления ее законных прав.

Ранее ФАН сообщал, что в Советском районе Крыма от работы отстранили чиновницу, которая не проверила жилье, которое приобрели для сироты в селе Краснофлотское. Девушку пытались поселить в дом, по стенам которого пошли трещины, не было водопровода и канализации. При этом на дом власти муниципалитета потратили 1,2 миллиона рублей.