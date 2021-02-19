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Новороссия

Донбасс сегодня: ВСУ угрожают взрывать дома гражданских, Горловка под огнем РПГ

Донбасс сегодня: ВСУ угрожают взрывать дома гражданских, Горловка под огнем РПГ

Донбасс, 19 февраля. Армия Киева ведет обстрелы Горловки из гранатометов. Наблюдатели ОБСЕ вскрыли многочисленные нарушения ВСУ Минских соглашений. Украинские солдаты угрожают мирным жителям взрывом домов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки все обстрелы украинских вооруженных формирований сосредоточились на горловском направлении обороны Донецкой Народной Республики. Огонь по Горловке открывался четыре раза с применением автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

К северу от Донецка, под Авдеевкой, защитники ДНР зафиксировали проведение противником инженерных работ на позициях, что сопровождалось взрывами окопных зарядов. В Луганской Народной Республике второй день подряд обстрелы со стороны ВСУ осуществляются с применением крупнокалиберных пулеметов. В минувшие сутки обстрелян район поселка Лозовое.

ОБСЕ информирует о нарушениях ВСУ

Данные из отчетов миссии ОБСЕ свидетельствуют о многочисленных нарушениях киевскими силовиками различных пунктов мирных договоренностей. В районе участка разведения сил и средств Богдановка — Петровское беспилотник миссии обнаружил одного военнослужащего украинской армии на оставленных в рамках разведения позициях ВСУ. В районе села Березовое Донецкой области иностранный БПЛА зафиксировал новые минные заграждения — более полусотни противотанковых мин установлены в несколько рядов поперек дороги.

Что же касается техники и вооружений, наблюдатели сообщают об отсутствии более чем 20 единиц в местах отведения ВСУ. Среди обнаруженных вооружений, помимо боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в местах хранения отсутствуют семь 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Эти же артиллерийские системы, по данным ОБСЕ, размещены силами ООС в районе Мангуша Донецкой области. Среди отсутствующей техники значатся зенитно-ракетные комплексы различного типа и калибра и зенитные установки.

Донбасс сегодня: ВСУ угрожают взрывать дома гражданских, Горловка под огнем РПГ

Военные ООС организовали разъяснительную работу с населением

Все перечисленные выше нарушения украинской стороной взятых на себя в рамках реализации мирных договоренностей обязательств вызывают опасение и негодование и со стороны местного населения подконтрольных армии Киева городов и поселков. Это выражается в многочисленных жалобах, направляемых мирными жителями в адрес военно-гражданских администраций и непосредственно руководству штаба Операции объединенных сил, сообщают в Народной милиции ДНР. Ситуацию усугубляют и многочисленные обращения граждан в Офис президента Украины с сообщениями о преступлениях украинских военных против людей.

В связи с большим объемом таких жалоб командование штаба ООС приказало подчиненным штабам разобраться в ситуации и снизить количество негативных реакций со стороны местных жителей, а также провести разъяснительную работу среди населения. Но подчиненные, как информируют в оборонном ведомстве ДНР, слишком прямолинейно подошли к выполнению приказа.

Группы украинских силовиков собирают жителей и угрожают, что в случае повторных жалоб и обращений на их улицах начнут взрываться различные боеприпасы и устройства. Также «освободители» угрожают оставить местных жителей без крыши над головой путем подрывов жилищ. Жалоба с аналогичным содержанием, по информации Народной милиции ДНР, уже поступила от жителей Авдеевки на горячую линию Министерства обороны Украины.

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