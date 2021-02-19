Крупнейшая лаборатория для генетических исследований появилась в Кузбассе

Кемерово, 19 февраля. Новая генетическая лаборатория появилась в Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева. Она является крупнейшей в Кемерове.

Кабинеты врача-генетика расположены в помещении площадью 300 квадратных метров. Новая лаборатория состоит из процедурной и кабинета для приема детей и взрослых. Она оборудована специальными шкафами для хранения биоматериалов и современной необходимой техникой, передает «Сибдепо».

Каждый год здесь смогут проводить свыше 140 тыс. лабораторных исследований, рассказали в администрации правительства Кузбасса. Врачи будут наблюдать за здоровьем матери и ребенка на ранних стадиях и женщин во время планирования беременности. Лаборатория позволит выявлять генетические нарушения и вовремя устранять проблемы.

До этого сообщалось, что в Кузбассе пенсии, которые получают через отделения «Почты России», выдадут досрочно в связи с приближающимися праздниками. Это не относится к начисляемым выплатам через банки.