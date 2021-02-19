Политолог Золотарев заявил, что Украина стала плацдармом для США

Киев, 19 февраля. Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что Украина является лишь геополитическим инструментом Вашингтона для борьбы с Россией.

В интервью изданию «Украина.ру» политолог заявил, что Незалежная — это только инструмент, с помощью которого США сможет вести политическую борьбу с Россией. Судьба украинского государства Вашингтон не волнует.

«Что произойдет с этим геополитическим инструментом — сломается он, рассыплется на части — Соединенные Штаты волнует в гораздо меньшей степени», — отметил эксперт.

Также политолог поделился мнением, что это можно заметить по объемам военной помощи. Они демонстрируют, что США не рассчитывает на серьезное усиление Украины. Она является лишь плацдармом, инструментом, который нужен исключительно для выяснения геополитических отношений с РФ.

Ранее ФАН рассказал, что американские дипломаты готовы привиться от коронавируса российской вакциной. Связано это с тем, что представители США не дождались препарата от своей страны.