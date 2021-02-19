Сенатор Башкин объяснил желание Совфеда продлить сроки ротации госслужащих в России

Москва, 19 февраля. Законопроект, нацеленный на продление сроков ротации служащих территориальных органов власти, призван соблюсти интерес их гражданских прав. Об этом ФАН заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор документа Александр Башкин.

Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы соответствующую инициативу, в которой прописана возможность замещения должности главы территориального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более 10 лет.

«Речь идет о возможности продлить предельные сроки ротации именно государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Но не военных и не полицейских», — рассказал собеседник агентства.

Башкин напомнил, что в действующем законодательстве существуют сроки ротации от трех до пяти лет, когда руководители на определенной должности переводятся в другие субъекты.

«Абсолютно верная и правильная идея, чтобы чиновники не засиживались и их не окружали чрезмерные соблазны, — заметил сенатор. — Но во всем должен быть здравый смысл. Нашим законопроектом предлагается однократно продлить на аналогичный срок период до следующей ротации. То есть, замещать должность можно будет не более 10 лет».

Новый закон нужен, чтобы соблюсти интерес гражданских прав, подчеркнул парламентарий. По информации Минюста РФ, из 110 случаев, когда руководителям предлагали перевод в другой регион, в 48-ми люди предпочитали уволиться, нежели уехать.

«Ведь чиновники — тоже люди, — объяснил он. — Поэтому мы хотим сохранить ротацию, но при этом также сохранить гуманное отношение к людям, ведь нужно учитывать жизненные потребности каждого».

Башкин добавил, что требования, предъявляемые к ротации гражданских служащих, являются необоснованно «жесткими», чем требования, предъявляемые к ротации госслужащих иных видов госслужбы, имеющих более высокую степень социальной защищенности при переезде в другую местность.