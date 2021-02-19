«Норникель» заплатит 146,2 млрд за ущерб окружающей среде

Москва, 19 февраля. Российская компания «Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей за вред окружающей среде. Об этом сообщил топ-менеджер компании.

«Норникель» пообещал компенсировать многомиллиардный ущерб окружающей среде. По словам топ-менеджера, выплата будет производиться за счет понижения дивидендов организации. Такое решение принято в связи с разливом топлива в Норильске, после которого пострадала экология региона.

Следственный комитет РФ ранее завершил расследование уголовного дела о халатности при устранении разлива топлива на ТЭЦ. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила такую информацию.