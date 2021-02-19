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«Норникель» заплатит 146,2 млрд за ущерб окружающей среде

«Норникель» заплатит 146,2 млрд за ущерб окружающей среде

Москва, 19 февраля. Российская компания «Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей за вред окружающей среде. Об этом сообщил топ-менеджер компании.

«Норникель» пообещал компенсировать многомиллиардный ущерб окружающей среде. По словам топ-менеджера, выплата будет производиться за счет понижения дивидендов организации. Такое решение принято в связи с разливом топлива в Норильске, после которого пострадала экология региона.

Следственный комитет РФ ранее завершил расследование уголовного дела о халатности при устранении разлива топлива на ТЭЦ. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила такую информацию.

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