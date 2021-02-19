«Собираю бутылки, чтобы выжить»: пенсионер пожаловался на нелегкую жизнь на Украине

Житель Мариуполя поделился способами выживания при высоких ценах и тарифах на Украине. Чтобы прожить, 65-летнему пенсионеру приходится собирать бутылки. Об этом сообщается в сюжете украинского телеканала News One.

Уровень жизни на Украине — предмет довольно спорный, особенно если опираться в качестве основы на информацию, появляющуюся в украинских СМИ. Но если обратиться к отчету Legatum Institute, то выяснится, что Украина в 2020 году заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния, а это худший показатель среди стран Восточной Европы.

Аналитики оценивали 167 стран. Они изучали уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии и другое. В общем рейтинге Украина разместилась между Кыргызстаном и Гайаной (Южная Америка), которые на 90-м и 91-м местах соответственно, а также Сальвадором и Турцией (93-е и 94-е места соответственно).

Но главный показатель бедности — реальные истории украинцев. Так, телеканал News One, попавший под санкции президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), показал сюжет, в котором 65-летний житель Мариуполя Донецкой области рассказал о нелегкой жизни на Украине. По словам пенсионера, ему приходится собирать бутылки, чтобы хоть как-то себя прокормить.

«Размер моей пенсии сегодня составляет 2,5 тыс. грн (6624 руб.). Не секрет, что на такие деньги просто невозможно прожить. Устроился сторожем, где дополнительно получаю 2,5 тыс. грн. Но этих денег все равно не хватает, поэтому приходится собирать жестяные банки и пластиковые бутылки, чтобы в месяц дополнительно иметь 60 грн (160 руб.). Это тоже деньги. Два года назад у меня была субсидия, теперь же ее отобрали. Моя пожилая жена не может устроиться на работу из-за своего преклонного возраста, а если человек не работает, исходя из нового закона, то субсидия ему уже не положена», — рассказал житель Мариуполя.

Пенсионер сообщил, что ежемесячно только за отопление ему приходится отдавать почти 2 тыс. грн (5300 руб.). Остальная часть пенсии уходит на другие услуги ЖКХ. 65-летний житель Мариуполя добавил, что он вынужден экономить абсолютно на всем — не покупает даже мясо.

«Что касается тарифов, то они вообще неподъемные. За январь необходимо заплатить 1972 грн только за отопление. Заплатил за остальные услуги ЖКХ — пенсии уже нет. Поэтому и приходится работать. Непонятно, куда смотрят наше правительство и президент. Такое чувство, что им все равно. Чтобы оплатить коммуналку, мы с супругой вообще не покупаем мясо и различные сладости. Но мы рассуждаем с оптимизмом: это для здоровья полезно. Кроме еды и оплаты коммуналки больше ничего не можем себе позволить», — резюмировал пенсионер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что после Майдана украинцы продолжают массово вступать в гражданство России. Глава ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что уже более 600 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта.