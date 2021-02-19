Общественник Быстряков заявил, что Украина потеряла не только Донбасс и Крым

Киев, 19 февраля. Общественный деятель Владимир Быстряков рассказал, что после развала СССР Украина лишилась еще и Сибири с Дальним Востоком.

В ходе беседы с изданием «Украина.ру» Владимир Быстряков заявил, что весной 1991 года 73% украинских граждан во время референдума решили сохранить СССР. При этом уже в декабре свыше 90% населения утвердили Акт о независимости государства.

«Когда мне кричат, что мы потеряли Крым и Донбасс, я говорю: «Ребята, вы в 91 году потеряли Сибирь и Дальний Восток. Вы потеряли огромные территории с огромными запасами. Сидели бы сейчас в полном шоколаде. А что вы сделали?» — заявил эксперт.

Быстряков остался удивлен тем, что в 1991 году украинцы сначала выразили желание сохранить Советский Союз, а затем фактически единогласно проголосовали за независимость. Он считает, что население склонили к отделению, пообещав лучшую жизнь. Также Быстряков подчеркнул, что в те годы было общественное мнение, что «мы своим салом кормим москалей».

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что СБУ превратила президента Украины Владимира Зеленского в агента Кремля.