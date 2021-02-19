В Совфеде обсудят механизмы защиты россиян в соцсетях

Москва, 19 февраля. Социальные сети давно перестали быть площадкой только для общения, поэтому необходимо выработать механизмы, направленные на обеспечение информационной и репутационной безопасности граждан. Об этом ФАН рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

«Интенсивность информационного фона, а также вовлеченность граждан в информационные процессы за последнее десятилетие возросли многократно», — отметила собеседница агентства.

По данным исследования проекта WEB-Index, опубликованного в январе 2021 года, в феврале-ноябре 2020 года Интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн человек, или 78,1% населения всей страны старше 12 лет.

«Одним из наиболее серьезных вызовов в данной сфере стало развитие социальных сетей, которые уже давно перестали быть площадкой только для развлечений и общения», — сказала Рукавишникова.

Законодатель обратила внимание, что именно социальные сети оказывают наибольшее влияние на формирование общественного сознания молодежи, поскольку носят массовый характер и объединяют наиболее активную и молодую часть населения.

По мнению сенатора, есть еще один негативный аспект современной модели потребления информации в цифровой среде — это возможность применения технологий манипулирования общественным мнением по тому или иному вопросу.

Рукавишникова отметила, что это может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции, политической борьбы, продвижения интересов различных групп влияния.

«Поэтому 19 февраля в рамках круглого стола «Влияние информационной среды на общественное сознание» мы обсудим с экспертами и регуляторами отрасли все важнейшие аспекты защиты прав россиян в интернет-пространстве», — добавила парламентарий.

Как ожидается, на мероприятии могут прозвучать определенные законодательные инициативы, направленные на обеспечение информационной и репутационной безопасности граждан, особенно детей и подростков, а также организаций и государства.

Добавим, что на круглом столе в Совфеде сенаторы, депутаты и эксперты планируют обсудить вопросы совершенствования правовых механизмов противодействия распространению запрещенной информации. Кроме того, законодателей интересуют вопросы разработки унифицированных правил, регулирующих международную деятельность глобальных интернет-компаний.