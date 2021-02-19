Эксперт рассказала, почему США отказались наказывать Германию за «Северный поток — 2»

Аномальные холода в Европе — лишнее напоминание самой природы избалованным европейцам о том, что поставщики СПГ не смогут так быстро и бесперебойно поставлять газ, как это делает Россия. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Пакет санкций

Соединенные Штаты не будут включать немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Отмечается, что доклад по трубопроводу «Северный поток — 2» могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом санкционном списке упоминается лишь небольшое количество связанных с Россией организаций.

Таким образом администрация американского президента Джо Байдена пытается остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.

Наказать Германию не выйдет

По словам Натальи Мильчаковой, почему США никак не успокоятся — понятно, для этого много причин. Главная из них в том, что еще один газопровод в Европу из России помешает планам США по захвату европейского рынка газа своим дорогостоящим СПГ. Впрочем, сегодняшние аномальные холода в Европе — лишнее напоминание самой природы избалованным европейцам о том, что поставщики СПГ не смогут так быстро и бесперебойно поставлять газ, как это делают поставщики трубопроводного газа и, конечно, Россия, как крупнейший из них.

«Другие причины — это попытки заставить Россию оплачивать с помощью платы за транзит через Украину ее нынешние антироссийские власти и антироссийскую политику. Как видим, «независимость» Украины и навязчивое желание ее властей освободиться якобы от влияния Москвы не более чем миф. Есть еще частично и человеческий фактор: ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против «Северного потока — 2», вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев, но что поделаешь — такой они себе выбрали конгресс», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее словам, новые санкции против «Северного потока — 2», по сообщениям СМИ, не затронут немецкий бизнес, а также граждан Германии, в том числе политиков и бизнесменов, которые содействуют завершению строительства газопровода. Эксперт полагает, что такие предположения могут сбыться, потому что канцлер Ангела Меркель год назад надавила на Дональда Трампа, пригрозив разрывом отношений Германии с США, если Вашингтон будет вводить санкции против немецкого бизнеса.

«А Байдену не хочется начинать президентство с новой ссоры с союзниками США по НАТО и вообще с Европой», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».