У сковавших себя цепью влюбленных распухли руки. ФАН-ТВ

Пара влюбленных из Харькова сковала руки цепью, чтобы стать неразлучными, однако уже через пару дней начались проблемы со здоровьем.

Александр и Виктория в День влюбленных совершили необычный поступок. Пара сковала себя цепью. Сделали они это перед скульптурой «Единение» в Киеве. Таким способом влюбленные решили стать неразлучными в прямом смысле слова.

«Мы поссорились, и Вика говорит: «Все, я вещи собираю». У нас это обычное явление, и я ей сказал тогда, что: «Я тебя привяжу к себе. Такого больше не будет происходить, потому что сколько раз мы расходились, мы же все равно хотим быть вместе, через короткое количество времени мы находим компромиссы, общий язык, и так далее, для чего тогда вообще это делать?». Ссора прошла, мы забыли об этом, а фраза, которую я сказал, осталась у меня в голове и несколько дней никуда не девалась, и я поделился этим пожеланием с Викой», — рассказывает молодой человек.

Виктория сначала восприняла идею Александра негативно, но потом согласилась. Пара рассматривала варианты с медицинскими нитями, наручниками, в итоге нашли подходящий вариант — цепь.

«Две недели где-то у нас ушло на подготовку. Мы искали цепь подходящую. Вообще изначально, не знали, каким методом вообще себя связать, даже рассматривался вариант использовать медицинские нити, хирургические, но хирурги нас отговорили от этой затеи, объяснили, что это для здоровья не очень хорошо. Пришли к тому, что это будут цепи. Наручники — слишком банально, такое уже было много раз, и их возможно снимать, если мы вдруг сильно поссоримся, мы их можем снять. Эту же цепь мы снять не сможем никак. Для этого нужен специализированный инструмент, машинка, может быть, болгарка, как она называется. Только разрезать, только подкладывать металлическую защиту, когда окалина будет лететь, в общем, мы не снимем ее при всем желании», — добавил Александр.

Александр и Виктория рассчитывали носить цепь три месяца, но спустя уже два дня их руки распухли, появились неприятные ощущения. Доводить эксперимент до конца пара не намерена.