Заподозрившую Шария в госизмене СБУ обвинили в «полной деградации»

Киев, 19 февраля. В минувший вторник Служба безопасности Украины обвинила видеоблогера и политического деятеля Анатолия Шария в госизмене. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. По его данным, Шарию также вменяется разжигание национальной вражды. По версии сотрудников СБУ, блогер якобы информировал российские структуры и занимался дискредитацией украинской политики через СМИ, пишет издание «Политнавигатор».

Многие восприняли сообщение как новый этап политических репрессий на Украине. По мнению некоторых экспертов, действия нынешней украинской власти все больше походят на сценки из шоу «95 квартал», что совершенно не пошло на пользу Киеву.

16 февраля в Сети появилась шутка о том, что СБУ первой сделала политическую ставку на Шария и уже начала работать на него.

Киевский адвокат Валентин Рыбин, являющийся представителем «Партии Шария», заявил, что на сегодняшний день актуальные политические преследования и судебные процессы, ставшие позором для власти Зеленского, ознаменовали 2021 год.

«Оставив эмоции в сторону, стоит отметить, что в юридическом смысле сообщения о подозрении Анатолию Шарию не произошло. Потому что СБУ, видимо, находясь уже в полной деградации сверху донизу, на своем сайте выкладывает повестку, непонятно кому врученную, непонятно на какое процессуально-следственное действие. И самое главное: повестка о вызове не является фактом уведомления о подозрении», — заявил он во время общения с журналистами.

Видеоблогер Анатолий Шарий долгое время прячется за границей, используя иммунитет политического беженца. Украинской власти известно даже место его нахождения. Именно поэтому вручение подозрения по уголовному производству произойдет при поддержке международно-правовой помощи, как и положено по правилам УПК.

Подозрение представляет собой документ с поручением и направляется в соответствующие компетентные органы, а затем вручается адресату. Юридически подтверждается факт вручения, после чего продолжается процесс уголовного преследования.

Исходя из происходящего ситуация сейчас больше напоминает безапелляционное обвинение силами желтой прессы. Точно так же и на официальном сайте СБУ нарисовали какую-то картинку, запустили какой-то ролик, о чем писал ранее ФАН.