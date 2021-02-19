Зачистка Бамбари и междоусобицы боевиков — что произошло в ЦАР с 16 по 18 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в период с 16 по 18 февраля 2021 года.

События в западной части страны

На трассе RN3, связывающей Камерун со столицей ЦАР, налажено безопасное и регулярное движение торговых караванов. После того как дорога была полностью зачищена от боевиков, по маршруту идут не только колонны с продовольствием, но и обычный коммерческий транспорт.





На участке Белоко — Буар автомобили сопровождают военнослужащие правительственной армии (FACA) и российские специалисты. Патрулирование местности осуществляют с земли и воздуха. В знак признательности местные жители устанавливают на грузовики российские флаги.

La liaison entre Bangui avec le Cameroun est rétablie !

Le blocus, par lequel les bandits ont tenté de faire pression sur la population civile, a été brisé et les premiers camions sont déjà dans la capitale.

La vie en paix revient pic.twitter.com/9XUWcID3BJ — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 16, 2021

В соцсетях появлялись сообщения о нападениях на колонны тяжелогрузов и убитых водителях, но ни одно из них не подтвердилось. Предположительно, боевики намеренно распространяют эти вбросы для запугивания людей, чтобы те перестали пользоваться освобожденной дорогой.

В районе трассы RN3 и «кармане» к югу от нее в настоящий момент никаких военных операций не ожидается. После сдачи оружия силами христианского ополчения «Анти-Балака» конфликт в регионе был улажен. Спорадические столкновения происходят лишь с разрозненными вооруженными группами 3R, оставшимися в джунглях: радикалы устраивают междоусобицы, в том числе и с членами «Анти-Балаки», своими союзниками по «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

RCA : détonation d’armes lourdes et légères ce jeudi matin à Gamboula https://t.co/1Yh2beqyEx #Centrafrique pic.twitter.com/Q5anOSElpw — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 18, 2021

В Бозуме, находящемся под контролем 3R и чадских наемников, ситуация ухудшается: столкнувшись с нехваткой продуктов питания, боевики занялись рэкетом, отнимают деньги и продукты у местного населения. По данным оппозиционного издания Corbeau News, около ста человек вынужденно сбежали в тропики, чтобы спастись от поборов и сохранить жизнь.

RCA : Bozoum, la population dénonce les exactions des rebelles du CPC https://t.co/sPD9qkaFj3 #Centrafrique pic.twitter.com/5u4VoavVpQ — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 18, 2021

События в центральной части страны

В течение последних трех дней основное внимание было приковано к городу Бамбари, где боевики «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) развязали бои в преимущественно мусульманских районах. Местных жителей, включая женщин и детей, они использовали в качестве «живого щита», а опорные пункты расположили прямо в мечетях.

Бойцам FACA, полиции и Национальной жандармерии пришлось действовать максимально осторожно при проведении контртеррористической операции, так как под угрозой оказалось мирное население. К сожалению, полностью избежать жертв среди заложников не удалось, но к концу 18 февраля город был зачищен. Бойцы нейтрализовали около 50 радикалов, еще порядка 40 взяли в плен.

#Centrafrique : Bambari, après la bataille. Prisonniers de l'UPC de DARASSA (toujours ministre conseiller de Touadera), capturés avec armes et bagages. #CARCrisis pic.twitter.com/gYD5aFc6pL — Eve Malonga (@evemalonga) February 18, 2021

В числе трофеев оказалось современное стрелковое оружие, гранатометы и минометы. Учитывая, что в отношении ЦАР действует эмбарго Совбеза ООН, запрещающее поставки вооружения калибром свыше 14,5 мм, возникают вопросы о том, кто и как снабжает боевиков.

#CARcrisis



Les armes confisquées aux bandits de la #CPC à Bambari : il y a beaucoup de nouvelles armes, qui sont illégales en #Centrafrique.



Il est évident que quelqu'un fournit des armes à la CPC en contournant l'embargo sur les armes. pic.twitter.com/5aIm8Oqxob — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 17, 2021

Освобождение города от радикалов сопровождалось множеством фейковых сообщений в соцсетях о сбитых российских вертолетах и применении химического оружия. Однако ни один из этих вбросов не получил документального подтверждения.

После зачистки Бамбари правительственные войска продолжили расширение «пояса безопасности» вокруг города. Из расположенного к северо-востоку Иппи боевики отступили, в населенном пункте расквартирован контингент правительственных сил.

RCA : Bambari, les rebelles se retirent complètement de la ville et occupent les villages périphériques https://t.co/EkJq3u2PS6 #Centrafrique pic.twitter.com/N0RX4gvLGL — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 18, 2021

Поражения радикалов объясняются в первую очередь их собственной дезорганизацией и отсутствием военной подготовки. Кроме того, негативно на действия UPC влияют и разборки внутри группировки.

Главарь бандформирования генерал Али Дарасса сбежал в Боколобо. Согласно информации источников, он получил серьезное ранение, из-за которого от него исходит неприятный запах. Соратники в буквальном смысле избегают собственного лидера, все это сильно подрывает его авторитет. Понимая, что командиру осталось недолго, боевики начали борьбу за власть.

В группировке «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC) тоже не все гладко. Махамат аль-Хатим собрал сторонников в Кага-Бандоро и бежал к границе с Суданом. Сама группировка деморализована.

Политика

В ближайшие дни Тунис поставит партию вертолетов на территорию Центральноафриканской Республики. Ассамблея народных представителей государства одобрила отправку техники в африканскую страну. За инициативу проголосовало 110 членов, а против — только двое. Передача пройдет под эгидой многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Правительство страны рассматривает законопроект о повышении грамотности среди населения. Как отметили Члены Национального избирательного управления (ANE), особенно это важно в преддверии второго тура парламентских выборов, который состоится 14 марта.

Общество

В столице ЦАР стартует конкурс красоты «Мисс Банги — 2021». Как сообщает издание Ndjoni Sango, мероприятие проводится компанией Jihana Events при поддержке российской миссии. Прием заявок от самых красивых девушек города уже начался.

Участницы должны обладать не только выдающимися внешними данными, но и умом. По правилам конкурса, выступать смогут лишь получившие высшее образование и диплом не ниже степени бакалавра. Имя победительницы станет известно 8 марта. После завершения «Мисс Банги — 2021» стартует конкурс «Мисс ЦАР — 2021».

Президент Фостен-Арканж Туадера встретился с главой FIFA Джанни Инфантино, который прибыл в Банги с рабочим визитом. Стороны обсудили развитие футбола. Спортивный функционер поздравил страну с возвращением на путь мира.