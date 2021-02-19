Киров, 19 февраля. Число жертв пожара в деревянном доме, где погибли дети, возросло до пяти, сообщили в СУ СКР по региону. ФАН публикует список погибших.

Так, спасатели обнаружили тела 47-летней Елены Ф., трехлетней Ольги К., годовалого Александра К., шестилетнего Сергея К. и пятилетнего Льва К. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента.

Пожар вспыхнул в деревянном жилом доме по улице Бородулина в Кирове. На месте работают следователи и криминалисты. Руководитель следственного управления Следкома по Кировской области Андрей Виноградов контролирует ход расследования.

Специалисты в ближайшее время дадут оценку действиям сотрудников органов опеки, а также работников управляющей компании, обслуживающей жилой дом. Эксперты также проверят соответствие обеспечения надлежащей жилплощадью членов семьи.

Двое детей погибли при пожаре в Пермском крае, сообщало агентство URA.RU. По версии следствия, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых и не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего дома.