ВСУ открыли огонь из крупнокалиберного вооружения по Зайцево в ДНР

Донецк, 19 февраля. Украинские силовики применили тяжелое вооружение на Горловском направлении ДНР.

Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская армия начала обстрел северных окраин Зайцево и Гольмовского около восьми часов утра. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, всего ВСУ выпустили по территории республики более десяти мин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о покушении на местного полевого командира с позывным Длинный Сергея Попова в центре Горловки. В ДНР в попытке убийства комбата обвинили украинскую сторону. Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что диверсанты заложили фугас после изучения привычек командира и его графика передвижения, а взрывное устройство привели в действие дистанционно при помощи радиотехнических средств, говорится на сайте телеканала «360».