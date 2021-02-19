Самолеты Открытого неба Ту-214ОН будут инспектировать Арктику

Москва, 19 февраля. Самолеты Ту-214ОН после выхода России из Договора по открытому небу могут найти применение в Арктическом регионе.

Генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба отметил уникальность задач, которые способны выполнять самолеты Ту-214ОН. В беседе с корреспондентом РИА Новости он перечислил их.

По словам Вербы, с помощью Ту-214ОН можно контролировать заметность войск и объектов, осуществлять картографирование местности и проводить оценку ледовой обстановки на реках и в морях. Последний пункт важен для использования этих самолетов в Арктике.

Собеседник агентства отметил, что бортовые системы Ту-214ОН изначально были созданы по принципам открытой архитектуры, что позволяет конфигурировать их в соответствии с конкретными задачами и производить регулярную модернизацию оборудования. Владимир Верба напомнил, что в 2013 году эксперты в Вене назвали систему слежения, установленную на российском самолете, лучшей в мире.

Перепрофилирование самолетов может и не состояться, если Вашингтон пересмотрит свою позицию в отношении Договора по открытому небу. В начале февраля телеканал «360» сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возможности возвращения России в ДОН в случае встречных действий США.

Глава делегации РФ на переговорах по вопросам контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов уточнил, что Россия пока только начала внутригосударственные процедуры выхода из ДОН, которые могут быть пересмотрены в случае изменения американской позиции. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.