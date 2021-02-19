Москва, 19 февраля. Пользователи соцсетей напомнили украинскому президенту Владимиру Зеленскому о визите его юмористической команды в Горловку в 2014 году.

Тогда город уже несколько дней находился под контролем ополчения ДНР, а в Донбассе проходила АТО. Несмотря на это, шоумен Зеленский вместе с другими участниками проекта «95-й квартал» выступили в КСКЦ «Стирол», после чего поехали отдыхать в одно из самых дорогих питейных заведений города, пишет издание News-front.

Тогда люди не скупились на оскорбления будущего украинского президента. Впрочем и сейчас на юго-востоке Зеленского не жалуют. Командующий в 2014 году горловским ополчением Игорь Безлер придумал украинскому президенту обидное прозвище — «Презик». Безлер также назвал Зеленского «хрипатым недоразумением с комплексом Наполеона».

Мужчина разместил в соцсети фотографии из горловского бара «Берлога», сделанные 17 апреля 2014 года. На снимках Владимир Зеленский вместе с коллегами по цеху улыбается и празднует удачное выступление. Безлер напомнил ему о той вечеринке.

«Я жалею, что не уконтропил этого недомерка, накормив его свинцом вместо котлет», — подписал публикацию Игорь Безлер.

Безлер в этом же посте процитировал Александра Колчака, который писал:

«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».

Российский политолог и историк Владимир Корнилов, родившийся и выросший в Донецке, тоже опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» пост с критикой украинского президента и с фотографией из «Берлоги».

«Кстати, кто это на фото? 17 апреля 2014 г. «Квартал 95» хорошо оттянулся в Горловке, над которой уже несколько дней висел флаг ДНР. Причем сам Зе сказал там, что его задача — «максимально шатать действующую власть» (то есть Турчинова и Ко). Президент Зеленский на этом основании введет теперь санкции против «Квартала»?» — иронично подписал фотографию Корнилов.

За два дня до выступления в Горловке, 15 апреля 2014 года, руководитель студии «95-й квартал» Владимир Зеленский вместе с командой посетили Донецк. Тогда в городе происходили важные политические события — фактически там было установлено двоевластие. В северной части региона, в Славянске, тогда уже шли военные столкновения между ополченцами и украинскими войсками. Спустя пять лет благодаря природному лицемерию и изворотливости, как отмечают эксперты, уличившие его во лжи, Зеленский станет президентом Украины.

Не так давно Владимир Корнилов в одном из интервью заявил, что СБУ превратила Зеленского в «агента Кремля».