Мэр техасского города Дель-Рио пригрозил Байдену оставить мигрантов без еды и воды

Глава граничащего с Мексикой техасского города Дель-Рио потребовал от президента Джо Байдена прекратить впускать нелегальных мигрантов. Главная причина — власти не смогут их прокормить из-за стихийного бедствия, обрушившегося на США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Снежные бури и морозы в Техасе привели к тому, что без света и питьевой воды остались миллионы потребителей. Отмечается также нехватка продуктов питания, а на автозаправках выстроились очереди. Устранить проблемы до сих пор не получается.

Все бы ничего, но ранее президент США Джо Байден ввел стодневный мораторий на депортацию мигрантов. Мэр техасского города Дель-Рио Бруно Лозано в обращении к главе государства потребовал помочь населенному пункту, борющемуся с экстремальными погодными условиями, пандемией коронавируса и наплывом нелегальных мигрантов.

«Я умоляю и прошу вас, пожалуйста, прекратить любые меры, касающиеся освобождения иммигрантов, ожидающих даты суда, в городе Дель-Рио и прилегающих районах», — сказал Бруно Лозано.

В Дель-Рио проживает 50 тыс. жителей, но из-за стодневного моратория на депортацию мигрантов власти города не могут обеспечить людей всем необходимым для комфортного проживания. Бруно Лозано утверждает, что мигранты рискуют остаться без еды и воды.

«Если вы отправите этих людей в наш город, мы будем вынуждены принять решение оставить их без ресурсов в этих ужасных обстоятельствах. Пожалуйста, составьте другой план по этому вопросу», — сказал мэр.

Помимо запроса дополнительной помощи для удовлетворения потребностей мигрантов мэр Дель-Рио заявил, что город остро нуждается в продовольственном снабжении, воде и электроэнергии.

«Я не могу смешивать мигрантов с жителями Дель-Рио, которые чрезвычайно уязвимы и были перемещены из-за экстремальных погодных условий. Дель-Рио — маленький город, который находится вне вашего радара, но здесь проживают 50 тыс. человек, которые нуждаются в вашем внимании», — резюмировал Бруно Лозано.

Заметим, что Техас страдает от рекордно низких для штата температур и ледяного коллапса. В домах лопнули трубы, пропало электричество и тепло, очистные сооружения остановились. Людям рекомендовали кипятить водопроводную воду перед использованием. Ситуация затронула до 12 млн человек, жители штата рассказывали журналистам, что в отчаянии стали топить дома старой мебелью, так как температура опустилась до 40-43 градусов по Фаренгейту (примерно 4-6 градусов Цельсия). Президент Джо Байден был вынужден объявить чрезвычайное положение в регионе.

Ранее в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН жительница Хьюстона (штат Техас) Робин Висадж рассказала о том, американцы переживают погодный коллапс, обрушившейся на США. По ее словам, люди вынуждены греться в автомобилях, поскольку в домах отсутствует электричество.