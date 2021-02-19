Полицейские Подмосковья задержали домушника-рецидивиста

Павловский Посад, 19 февраля. Неоднократно судимый 46-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении серии краж из частных домов Павловского Посада.

Когда полицейские задержали мужчину в его доме, там же они обнаружили часть похищенных им вещей. Выяснилось, что остальное ранее судимый гражданин продал. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража» и заключили под стражу, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник в период с июля по декабрь 2020 года с помощью гвоздодера повреждал замки входных дверей, проникал в гаражные помещения и строящиеся дома, откуда похищал электроинструменты, садовую технику и велосипеды. Таким образом, правонарушитель совершил девять краж в г.о. Павловский Посад. Общая сумма материального ущерба составила более 250 тысяч рублей», — рассказала Петрова.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге двое злоумышленников обокрали магазин женской одежды на юге города. Поиск грабителей продолжается.