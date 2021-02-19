Для многих беременность ассоциируется исключительно с радостью и приятным ожиданием скорого чуда. Да, так оно и есть. Однако в этот период важно подготовить не только себя и свой организм к появлению малыша, но и уладить все финансовые и «бумажные» вопросы. Одним из них является ранняя постановка на учет в женской консультации. К подобным вопросам нужно относиться с максимальной серьезностью, поэтому мы решили обратиться к юристу и прояснить все вопросы. Комментарий нашему агентству дал юрист, член общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.

Срок для постановки на учет

Как нам рассказал юрист, как правило, женщины узнают о своем интересном положении на сроке в 6-11 недель. Поэтому в это время лучше постараться и успеть встать на учет в женскую консультацию. Это можно сделать по месту жительства или в любом частном учреждении по месту пребывания.

Причем по закону женщина может выбрать не только больницу, где будет наблюдаться всю беременность, но и доктора. И если врач по каким-то причинам не устроил будущую маму, то она вправе будет уйти к другому специалисту.

Но давайте поговорим и типах медучреждений, в которых ведут беременность:

женская консультация — если встать здесь на учет, то женщина сможет рассчитывать на полностью бесплатные обследования, походы гинекологу и анализы. Однако здесь есть существенный минус — это многочасовые очереди, поскольку желающих получить бесплатные услуги очень много. Однако многие беременные женщины прибегают к небольшой хитрости: они совмещают бесплатную женскую консультацию с медицинскими учреждениями, оказывающими платные услуги. К примеру в платной клинике можно делать УЗИ и проводить другие виды обследований. Такое решение помогает избежать длинных очередей и огромной записи;

частные клиники — о преимущества этих медучреждений можно говорить часами, однако чтобы здесь встать на учет нужно иметь в виду, что за все обследования придется заплатить немалую сумму;

медучреждение при роддоме — тут же за беременной женщиной наблюдает врач акушер-гинеколог, что создает дополнительные гарантии во время беременности.

Лучшее время для обращения в женскую консультацию

Наверняка каждая беременная женщина задается вопросом, когда же лучше обратиться в женскую консультацию. Мы нашли ответ на этот вопрос — в идеале это лучше сделать до 12 недели беременности. Дело в том, что именно на ранних сроках можно выявить отклонения в развитии плода. Чем раньше доктор их найдет, тем легче будет ему скорректировать состояние матери и ребенка. Но если с обращением к доктору все понятно, то когда же задуматься о постановке на учет при беременности? По закону России женщина должна оформиться в медучреждении, которое оказывает услуги в сфере акушерства и гинекологии. Пакет документов не меняется в зависимости от статуса медучреждения и остается стандартным:

паспорт;

медицинский полис;

СНИЛС;

результаты флюорографии (здесь стоит обратить внимание на то, что беременным нельзя проводить подобную процедуру, поэтому обследование должны сделать до зачатия);

заявление на имя главврача больницы, в которую она оформляется.

Постановка на учет и прописка

Ситуации в жизни бывают разные, и ни одна женщина не застрахована от того, что ей придется рожать в городе, где у нее нет прописки. Однако по российскому закону это не страшно, ведь оформляться в медучреждения по прописке совсем не обязательно. Женщина имеет право наблюдаться в любой больнице, за которой закреплено место ее постоянного проживания.

Так что, несмотря на прописку в другом городе, женщина может получить все необходимые ей услуги в близлежащей женской консультации. Однако для оформления в ней могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие ее постоянное местонахождения в этом месте. Точный список документов может назвать врач гинеколог.

Выплаты при ранней постановке на учет по беременности

Стоит не забывать и про выплаты, которые полагаются беременным вставшим на учет на ранних сроках. Согласно российскому закону право на получение таких выплат имеют несколько категорий женщин:

женщины, подлежащие обязательному медицинскому страхованию;

женщины потерявшие работу из-за ликвидации компании или упразднения их место работы;

женщины, проходящие обучение по очной или заочной форме в бюджетных или платных местах;

женщины, которые проходят военную службу по контракту.

Домохозяйки и безработные женщины, к сожалению, рассчитывать на такой вид социальной поддержки уже не могут. То же самое касается и тех женщин, которые встали на учет слишком поздно.

Для того, чтобы получить подобную выплату, женщине нужно в женской консультации взять бумагу, подтверждающую то, что она действительно встала на учет в первые три месяца беременности.

Это пособие, как и пособия по беременности и родам, выплачивается по месту назначения. Как правило, это делает бухгалтерия места работы женщины или ее учебного учреждения. Выплаты производятся в течение 10 дней с даты подачи документов. С 1 февраля 2021 года размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составляет 708,23 рубля. К этой сумме также прибавляется районный коэффициент.

Специалист подчеркнул, что все единовременные выплаты или пособия, которые женщина собирается получить, встав на учет в ранние сроки беременности, не подлежат налогообложению. Также он напомнил, что страховые взносы не предусмотрены для отчисления с общей суммы получаемых пособий.