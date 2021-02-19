Администрация США представит доклад о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 19 февраля. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в докладе представлены новые ограничения против российских компаний. При этом немецкие фирмы под санкции не попадут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет применять ограничительные меры в отношении Германии, а намерен найти дипломатическое решение вопроса. По его мнению, стране необходимо оправиться от того ущерба, что она понесла при правлении предыдущего лидера США Дональде Трампе.

По словам источника, администрация 45-го президента США готовила рестрикции в отношении ФРГ в последние недели своей работы при Трампе. Но воплотить их в жизнь не удалось.

США являются ярыми противниками «Северного потока — 2». Уже не первый год они угрожают и вводят ограничения против проекта. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Соединенным Штатам следовало бы больше внимания уделять не «СП-2», а решению внутренних проблем своей страны.