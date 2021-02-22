Молодая пензячка вошла в историю РЖД, став помощницей машиниста в 20 лет

Пенза, 22 февраля. Жительница Пензы Анастасия Тимошкина исполнила давнюю мечту и в 20 лет стала помощником машиниста электропоезда. Девушка оказалось первой россиянкой, которая заняла столь ответственный пост на всем участке Куйбышевской железной дороги.

«В свой первый самостоятельный рейс по маршруту Пенза — Кузнецк — Пенза 20-летняя Анастасия Тимошкина отправилась 14 января. Она стала первой девушкой на Куйбышевской железной дороге, приступившей к работе в качестве помощника машиниста электропоезда. 28 декабря железнодорожница получила свидетельство, подтверждающее ее квалификацию, после чего совершила четыре дублерских поездки. Твердые знания и положительные отзывы наставника говорят о том, что девушка будет уверенно стоять за левым крылом электропоезда», — поделились в пресс-центре КбшЖД.

Юная помощница машиниста рассказала корреспонденту ФАН о том, как ей удалось попасть за штурвал электропоезда. По словам девушки, ее с самого детства привлекала работа с техникой.

«В 2020 году я окончила Пензенский социально-педагогический колледж по специальности «Туризм». Какое-то время занималась поиском работы в данном направлении. Однако из-за пандемии коронавируса вся туристическая отрасль пошла на спад, причем не только в нашей стране, но и во всем мире. Начала обращать внимание на другие вакансии. Однажды увидела объявление о наборе девушек на обучение профессии помощника машиниста электропоезда. Так я и попала на железную дорогу», — сообщила Анастасия Тимошкина.

Как стало известно ФАН, итоговую проверку профпригодности пензячки лично проводил начальник моторвагонного депо Рузаевка Игорь Кокленков, который высоко оценил способности девушки. В ходе проверки Анастасия показала уверенные теоретические и практические знания не только по техническому устройству подвижного состава, но и по действиям в нестандартных и аварийных ситуациях.

«Дорога и техника — это мое, так как мне очень интересно этим заниматься. Условия труда здесь хорошие. Для женщин, например, обустроили отдельные бригадные дома. График работы скользящий: у меня есть как дневные, так и ночные рейсы», — резюмировала юная помощница машиниста.

Напомним, что данная профессия стала доступной для женщин лишь с 1 января 2021 года. Обновленный приказ «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», принятый Министерством труда России еще в июле 2019 года, значительно расширил список видов деятельности, разрешенных для россиянок. В старом списке было около 400 запрещенных позиций, а теперь их всего лишь 100.

Так, например, теперь российским женщинам можно работать машинистами электропоездов, водителями седельных тягачей и сельскохозяйственной спецтехники, а также членом палубной команды судна (лишь боцманом, шкипером или матросом).

В числе запрещенных сохранились: отрасль химического производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Кроме того, не допускаются женщины и в такие сферы, как черная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт. Также под запретом производство целлюлозы, бумаги, картона и цемента, обработка камня и производство камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, а также полиграфическое производство.

Ранее ФАН сообщал, что российские туристы назвали самый лучший поезд 2020 года. Основными критериями, которыми руководствовались респонденты, были чистота вагонов, удобство кресел и полок, а также состояние туалетов.