Эффективность российской вакцины оказалась выше препарата Pfizer

Лондон, 19 февраля. Действенность вакцины «Спутник V» составила 91%, в то время, как Pfizer составила 85%. Соответствующая статья была опубликована британским изданием The Lancet.

Более семи тысяч медицинских работников поучаствовали в исследовании и прошли вакцинацию российским препаратом в медцентре «Шеба» в Израиле.

Кроме того, ученые обнаружили спад симптоматики COVID-19 на 85% в промежутке между 15 и 28 днем после прививки. Общее количество зараженных снизилось на 75%.

Запад недоверительно относился к «Спутнику V», однако на практике оказалось, что российская вакцина превосходит своих «конкурентов». После издания статья в Lancet, Европа обратила внимание на препарат из России и сейчас хочет получить отечественный препарат.

19 февраля МИД РФ разослал приглашения всем иностранным послам на бесплатную вакцинацию «Спутником V». Большинство представительств уже отправили своих дипломатов за своей дозой вакцины.