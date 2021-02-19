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Количество ипотечников в Пензенской области увеличилось на 50%

Количество ипотечников в Пензенской области увеличилось на 50%

Пенза, 19 февраля. В 2020 году количество участников ипотечного кредитования в регионе увеличилось почти на 50% по сравнению с позапрошлым годом. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Пензенского отделения ЦБ РФ.

Как стало известно ФАН, в 2020 году жители Пензенской области взяли в банках почти 16 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составила более 30 миллиардов рублей. Данные показатели примерно в полтора раза превосходят цифры 2019 года.

Исполняющий обязанности управляющего отделения Банка России по Пензенской области Роман Тюняев уверен, что значительный рост количества взятых пензенцами ипотек связан с реализацией многочисленных государственных программ, предоставляющих гражданам некоторые льготы. 

«В прошлом году запуск государственных программ льготной ипотеки, сельской ипотеки, а также последовательное снижение Банком России ключевой ставки до 4,25% годовых сделали ипотечные жилищные кредиты более доступными для граждан. Так, в нашем регионе средняя процентная ставка по ним снизилась за год на 2,36%, и в декабре 2020 года составляла 6,58%», — уточнил Роман Тюняев.

Ранее ФАН сообщал, что пензенский драмтеатр получит от Минкульта России два миллиона рублей из федерального бюджета на постановку спектакля «Мертвые души» по пьесе М. А. Булгакова.

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