Житель Читы арестован по делу об убийстве девятилетней девочки

Чита, 19 февраля. Жителя Читы, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, взяли под стражу. Его арестовали в зале Железнодорожного районного суда в пятницу.

Мужчина сразу после преступления был задержан и доставлен в Следственный комитет.

«19 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

На допросе он частично признал вину и рассказал обстоятельства происшествия. По словам обвиняемого, у него с соседом произошел конфликт из-за шума, связанного с ремонтом. Будучи пьяным, он выстрелил в закрытую входную дверь. В момент выстрела девочка находилась за дверью. От полученного ранения ребенок погиб на месте.