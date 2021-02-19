Правительство окажет поддержку туроператорам по выездному туризму в 2021 году

Москва, 19 февраля. Ежегодные отчисления операторов выездного туризма в фонд «Турпомощи» в 2021 году предложили снизить до одного рубля. Об этом говорится в тексте постановления правительства.

Взнос в фонд персональной ответственности также предлагается уменьшить. Специалисты считают, что туристическому сектору нужны новые меры правительственной поддержки.

Туроператоры одобрительно оценили решение властей продлить меры помощи, касающихся взносов в «Турпомощь». Эксперты назвали их логичными в ситуации продолжающегося кризиса в туристической отрасли, сообщает «Ассоциация туроператоров». При этом они подчеркнули, что сегодня этого уже недостаточно.

Ранее сообщалось о десятке самых лучших мест для мартовского отдыха всей семьей. В их число вошли Бахчисарайский район, Калининград, Южный берег Крыма, Приэльбрусье и другие места.