«Сбер» рассказал об основных целях накоплений россиян

Москва, 19 февраля. Россияне чаще всего копят на большие покупки: автомобиль, недвижимость и электронику, а также на финансовую подушку безопасности и «светлое будущее». Об этом сообщает «Сбер».

Был проведен анализ предпочтений пользователей сервиса накоплений «Цели». Сообщается, что чаще всего жители России копят на покупки. Они хотят приобрести электронику: ноутбук, игровую приставку, телефон или планшет — в среднем на такие желания откладывают 30 тысяч рублей. Второе место по популярности заняли накопления на автомобиль со средней суммой 100 тысяч рублей. Далее идет недвижимость (300 тыс. рублей), товары для быта (40 тысяч рублей) и обычный шоппинг (10 тыс. рублей).

Примерно 30% юзеров копят на финансовую подушку безопасности и светлое будущее: из них отложить на эту цель 100 тысяч рублей хотят 60%, а 33% — по 100-500 тысяч рублей.

Обучение оказалось самой невостребованной целью для накоплений — всего 5% копят на образование. Среди них «фаворитами» стали водительские курсы и высшее образование. Также россияне копят на курсы диджея, бровиста, обучения нумерологии и грумингу.

Ранее сообщалось, что жители России опустошают банки и находят альтернативы депозитам. За год, по данным Росстата, жители России вынесли из банков 15 миллиардов долларов. Главная причина — низкие ставки, которые не покрывают даже инфляцию.