МИД РФ пригласил иностранных дипломатов в РФ на вакцинацию «Спутником V»

Москва, 19 февраля. Иностранные посольства в Москве получили приглашения на вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Автором такой инициативы стал МИД РФ.

Предложение ведомства уже заинтересовало посольства стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Они начали направлять своих дипломатов на прививки и дали выходной для прохождения вакцинации. Для работников иностранных посольств вакцина будет бесплатной. Всего планируется привить около 12 тысяч человек, передает «Коммерсантъ».

В МИД РФ пояснили, что подобная практика имеет большую популярность во многих странах мира. Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше людей привились от COVID-19, так как это поможет в борьбе с распространением инфекции.