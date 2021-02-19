Популярность бренда «Калашников» за рубежом не вызывает вопросов

Москва, 19 февраля. Иностранные заказчики всегда проявляли повышенный интерес к автоматам Калашникова. Это бренд, который не нуждается в представлении.

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что АК-12, который начали поставлять на вооружение российской армии, положил начало целой серии разнокалиберного оружия. По его мнению, автоматы Калашникова являются самым популярным стрелковым оружием в мире, передает «Известия».

Оздоев сообщил, что за два с небольшим года Вооруженные силы России (ВС РФ) получили десятки тысяч экземпляров новейших АК-12. По его словам, их разрабатывали как часть современной экипировки «Ратник». В процессе производства автомат неоднократно был подвергнут проверкам и модернизациям.

В скором времени автомат АК-19 будет впервые показан в другой стране. Он станет одним из экспонатов на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.