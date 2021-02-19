Telegram-боты распространяют в Сети личные данные россиян

Москва, 19 февраля. Базы данных россиян стали «сливаться» в социальную сеть Telegram. Механизмы блокировки чатов, распространяющих личную информацию, пока не выработаны.

Правительство обеспокоено размножившимися ботами, публикующими конфиденциальные данные граждан РФ. Количество таких площадок стало резко расти в прошлом году.

Повлиять на работу сервиса практически невозможно с правовой точки зрения, так как основатель Telegram Павел Дуров не хочет идти на контакт с властями.

Telegram-боты, которые публикуют базы данных, схожи с алгоритмом обычных каналов. Там так же есть поиск и последовательная система действий. Депутат Антон Горелкин подтвердил, что администраторы ботов являются правонарушителями.

Недавно интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман посоветовал президенту США Дональду Трампу завести свой канал в Telegram. Публицист отметил, что для Трампа этот мессенджер остается практически единственным средством для общения со своей аудиторией.